世界盃｜美斯與阿根廷全繫三個馬天尼斯　球王圓夢身邊最重要男人

每一個熱愛足球的孩子，都有一個世界盃夢，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）也不例外。由球會到個人榮譽，早已領獎領到手軟，連C朗也羨慕的7個金球獎，為巴塞贏得4次歐聯、10次西甲冠軍……在國家隊，則是另一回事。

人生贏家也有遺憾，由2005年開始，披着這件藍白相間戰衣17年，世界盃冠軍曾經觸手可及，卻又只差半步。不管美斯如何神力超群，足球始終是團體運動，想出線甚至要捧盃，身邊一定要有一班可靠隊友。他們未必需要名氣響亮，只要能夠在關鍵時刻發揮作用，已經足夠。

今屆阿根廷星光不及2014年得到亞軍一屆，幸而美斯身邊有三個可靠的夥伴——不約而同，他們都是馬天尼斯。



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阿根廷隊的拿達路馬天尼斯（左起第1）、達米安馬天尼斯（圖紅衣）、美斯。（Getty Images）

達米安馬天尼斯：守住阿根廷最後一關的門將

阿根廷門將達米安馬天尼斯。（Getty Images）

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阿根廷前中後三線歷來可謂人才輩出，奈何一流門將產量及不上南美鄰國巴西。美斯在成年國家隊的「獎盃荒」，多少跟阿根廷欠缺一個好門將有關。達米安馬天尼斯（Damián Martínez） 2012年離開家鄉，飄洋過海到阿仙奴靜候機會，想不到一等便是八年。

正選門將只得一個，排在他前面的由施捷斯尼、法比安斯基，換成奧斯賓拿、施治，也輪不到他。2018年阿仙奴從利華古遜買入德國門將連奴，馬天尼斯即使又一次失望，但沒有放棄，苦練一身好武功，終在2019/20球季趁連奴受傷期間大放異彩，搶得正選並為槍手贏得足總盃冠軍，極速成名上位。

他不甘再留在大球會後備席，翌季轉投阿士東維拉穩佔正選位置。曾經運氣欠佳的萬年後備，兩年間真的轉運了！2021年6月馬天尼斯又把握到法蘭高艾馬尼確診新冠肺炎的機會，以28歲「高齡」首次為阿根廷國家隊披甲。以正選門將姿態出戰美洲盃，他在4強互射12碼撲出哥倫比亞3球，成為晉級決賽最大功臣，阿根廷擊敗巴西封王，美斯終於為國贏得成年賽首項錦標，馬天尼斯成為美斯身後最強後盾。

今屆世界盃達米安馬天尼斯同樣重要，首仗被沙特阿拉伯反勝，他未算發揮最佳水平，次仗對墨西哥上半場末段，馬天尼斯救出對手一記精彩罰球，半場力保不失，才有美斯下半場妙射開紀錄的表演舞台。

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利辛度馬天尼斯：美斯身邊一直欠缺的鐵血勇士

阿根廷中堅利辛度馬天尼斯。（Getty Images）

24歲的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez），生涯故事也許及不上達米安馬天尼斯精彩，對美斯和阿根廷的重要程度不遑多讓。利辛度踢法強悍硬朗，每次落場總是傾盡全力、拚勁十足，全場不惜氣力緊纏對手不放，效力阿積士年代獲得「阿姆斯特丹屠夫」稱號。

今年夏天轉投曼聯後，因身材矮小，一再成為話題。「英超最矮」中堅最初適應不良，對賓福特一仗被對手高大鋒將艾雲東尼予取予攜，遭英媒把他的稱號改成「地面屠夫」，取笑他的制空能力差勁。不過利辛度知恥近乎勇，隨即在對利物浦一仗一夫當關領軍擊敗宿敵，心理質素強大，鬥志和韌力驚人，以表現搶過隊長馬古尼的正選位。

美斯歷年在國家隊不乏在頂級球會效力隊友，星光熠熠的更衣室之中，鮮有能豁出一切也要決心守護球隊的鐵血硬漢，那塊拼圖很可能就是利辛度馬天尼斯——今屆世界盃阿根廷首仗對沙特，主帥史卡朗尼竟將他放在後備席，以34歲兼早已走下坡的奧達文迪夥拍羅美路，結果沙特下半場早段連入兩球，此時阿根廷才姍姍來遲派利辛度馬天尼斯入替。阿根廷首仗被沙特反勝後，史卡朗尼在對墨西哥一仗即將利辛度馬天尼斯放回正選，有驚無險淨勝2：0。

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拿達路馬天尼斯：重要關頭能把握機會的射手

阿根廷前鋒拿達路馬天尼斯。（Getty Images）

美斯身邊的前線好拍檔，俱是世界級球星，阿古路和迪馬利亞跟他由2005年世青盃冠軍，走到2008北京奧運金牌，陪他走過踏上足球世界之巔的漫漫長路。然而阿古路在國家隊表現及不上球會，迪馬利亞在北京奧運和去年美洲國家盃兩次決賽均以入球助美斯登頂，表現無法在世界盃複製。2014年是阿根廷黃金一代在世界盃最佳機會，入到決賽取勝入球良機落在另一前鋒希古恩身上，可惜他失之交臂，得來「令美斯無法在世界盃奪冠的男人」千古罪人罵名，從此被喚作「敗家仔」。

阿根廷人對足球和勝利的執着，使國家隊成員壓力深重，國民奉馬勒當拿若神明，懶理足球戰術和發展變化萬千，期待美斯和隊友複製1986年神話。阿古路、迪馬尼亞以至希古恩，全部在世界盃踢不出球會水準，相信與這點不無關係。如今阿古路已退役，迪馬利亞有心無力，美斯拍檔換成拿達路馬天尼斯（Lautaro Javier Martínez）。

這個年輕、當打、有活力的射手，或許正是美斯最需要的拍檔。對沙特一仗他兩度因越位，入球被判詐糊，其中一球僅是吹毛求疵的前臂越位。效力國際米蘭的馬天尼斯個人技術優秀、速度高，在門前又夠冷靜，當入球機會來臨時，高超把握能力，正是輔助美斯的最大利器。

卡塔爾世界盃決賽周之前，美斯已事先張揚今屆是他最後一次亮相這個足球最華麗舞台。球王最後一舞是龍是蛇，隊中三個馬天尼斯的表現，對阿根廷舉足輕重。今晚（30日）深夜3時對波蘭分組賽最後一戰，先是對他們一個重要考驗。到底他們能成為美斯身邊的「好朋友」，還是被世人唾棄的「豬隊友」？

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