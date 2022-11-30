世界盃｜墨西哥拳王恐嚇阿根廷球王美斯仍死撐　關鍵人物親自回應

美斯（Lionel Messi）在阿根廷擊敗墨西哥後，被拍到在更衣室慶祝時，不慎踢到放在地上的墨西哥球衣，惹來墨西哥拳王Canelo Alvarez激動回應，更出言威嚇：「他要向上帝祈求別讓我看到他」。

事發數天，除了阿古路、阿根廷球墨西哥兩地球迷大多都認為Alvarez指控無聊，球衣主人、墨西哥隊長古亞達度（Andres Guardado），也出面回應。



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Canelo Alvarez 針對美斯激動發言後，招來不少抨擊，更有趣的是，他引用一張網民改圖，那其實是由網民偽造指美斯在Instagram限時動態中「分享」了一張用墨西哥球衣拖地的照片，未料Canelo Alvarez竟將此改圖當真。

有網民留言道：「他真的相信了，厲害！」、「老兄，你已經賺了15分鐘名氣，明天你就上不了頭條啦」。墨西哥歌手Elán也留言：「只有兩個可能性，一是你的帳號被盜用了，二是沒人告訴你這張是改圖。Canelo，收手吧！」

Canelo將網民改圖當真，惹來無限恥笑。（Twitter）

不過這名拳擊手仍忿忿不平，連日在Twitter發文為自己辯護，指阿古路明明曾經稱讚他，現在又批評他，是「偽君子」；又稱自己「是個真誠的人，不會擦別人鞋，不管別人喜不喜歡，我就是有話直說」。

古亞達度是影片中球衣的主人，他直言事件無聊。（Getty Images）

有關美斯誤踢波衫一事，影片中更衣室地上球衣的主人正是墨西哥隊長古亞達度，他被傳媒問及事件時，先大讚美斯：「我有幸在西甲跟美斯做了多年對手，還有像我兒子那樣的時刻（指美斯與其子合照）。我了解美斯的為人，他對每個人都投以尊重。」

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古亞達度認為一切源於Canelo不了解球隊更衣室的運作。（Getty Images）

「不幸地，Canelo不懂得更衣室裏會發生什麼事，所以他看到墨西哥球衣在地上時，就有這種反應。」

古亞達度續道：「整件事都很無聊，小題大造，美斯的生涯這麼豐富，怎會針對我呢？整件事都是為了製造爭議、是種宣傳手法而已。」