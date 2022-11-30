世界盃人物誌︱伊朗前鋒上屆失機發奮自強　4年後再不敵宿命留憾

只差一點點，伊朗就能出線。B組分組賽最後一輪，伊朗強攻美國依然未能扳平敗局，飲恨出局。

伊朗前鋒泰尼米（Mehdi Taremi）在上屆世界盃最後一場末段失機，成為罪人，今屆他以更強姿態回歸，卻重覆犯錯，補時階段再度錯過入球機會，未能打破宿命。



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2018年俄羅斯世界盃，伊朗跟西班牙、葡萄牙、摩洛哥同組，卻撐到了最後一場的最後一秒。只要他們擊敗葡萄牙的話，就能歷史性晉級淘汰賽。

雖然葡萄牙先開紀錄，但比蘭雲特（Alireza Beiranvand）之後撲出C朗拿度的十二碼，讓伊朗維持一線生機。

伊朗補時憑十二碼追平，勝利女神看似站在他們一方，因為就在不足一分鐘後，伊朗一記射門省中人改變方向，正正落在射手泰米尼前方。他在小禁區頂用非慣用的左腳抽射，皮球以一個波位之差出界，令伊朗美夢落空。

泰尼米4年前近射出界，伊朗就以這一球差距被淘汰。（Getty Images）

這麼近，那麼遠，泰米尼知道自己成為了國家「罪人」，內疚的他在球場上痛哭捶地，需要由隊友安慰。

當年的泰尼米在國際球壇還沒有名氣，僅效力過中東聯賽，遺憾讓他發奮，聽從伊朗主教練昆洛斯（Carlos Queiroz）建議到歐洲發展。在這位葡萄牙教頭推薦下，他轉投葡超里奧艾維（Rio Ave FC），放棄卡塔爾舊東家開出的250萬歐元（約2022萬港元）年薪。

泰尼米在上屆世界盃出局後，於場內痛哭。（Getty Images）

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「我踢波不是為錢。」泰尼米下定決心，在葡超首季就上陣30場入18球，成為神射手，立即獲班霸波圖招手。

他踏入豪門後沒有放鬆，入球能力有增無減，今季歐聯分組賽轟入5球，跟利雲度夫斯基及夏蘭特看齊。更重要的是昔日成為他弱點之一的左腳，已練得更加純熟，可以攻力無差別地左右開弓。

泰尼米今屆變得更強，首仗對英格蘭已梅開二度。（Getty Images）

來到今屆世界盃，伊朗首戰雖然大敗予英格蘭2：6，泰尼米卻包辦了球隊的兩個入球，第二仗對威爾斯更是他中場偷波後推進，再橫傳隊友奠勝。

最後一場鬥美國，伊朗只要打和就出線，但4年前的噩夢彷彿重現眼前——補時9分鐘，伊朗仍落後0：1，後衛保拿利干治接應長傳頂到門前，泰尼米面對出迎的守門員卻失平衡倒地，他雖然伸腳踢中皮球，但去勢緩慢，最終被美國球員救空門。

泰尼米對美國完場前再錯失黃金機會。（Getty Images）

雖然伊朗投訴美國對泰尼米犯規，但最終VAR未有改判。泰尼米再次錯失良機，伊朗再次無緣晉級，6次晉身決賽周，依然無法打破分組賽止步的宿命。

泰尼米花光精力跟球證投訴後，只能呆在球場草地上，若有所思。縱然4年來他努力不懈令自己變得更強，但原來結果仍是一樣。已年屆30的他，還能參加下屆世界盃嗎？

泰尼米十分落寞。（Getty Images）

也許這是宿命，但伊朗教練昆洛斯已為麾下每位球員感到自豪，「能夠擔任這支伊朗隊的教練，是我的榮幸。」

「我執教過大大小小的球隊，從沒見過有球員付出這麼多，回報卻是這麼少的。」

他最後這樣說，為今屆世界盃的伊朗隊總結，「有時足球就是不公平的，但我們會以更強的姿態回歸。至少，我們已贏得全世界尊重。」

伊朗球員跟球迷難掩失望，但至少他們贏得了尊重。（Getty Images）