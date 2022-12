世界盃｜恐嚇美斯後曾與全世界為敵　墨西哥拳王突然刪文道歉

美斯(Lionel Messi)在第二輪分組賽領阿根廷擊敗墨西哥,賽後在更衣室慶祝時,不慎踢到放在地上、交換得來的墨西哥球衣,惹來墨西哥拳王Canelo Alvarez在社交媒體出言威嚇。

儘管多位球星、名人、墨西哥球迷,甚至地上波衫的主人、墨西哥隊長古亞達度(Andres Guardado)都出面維護美斯,但Canelo完全不聽勸告,更與各人對罵,但他的態度突然急變。



「你們有沒有看見美斯用我們(墨西哥)的波衫跟國旗抹地?他最好向上帝祈求我找不到他(He better pray to God that I don't find him)。」Canelo Alvarez在看過美斯不慎踢到墨西哥球衣的影片後,在Twitter激動地道。

連日來,球星如阿古路、法比加斯先後解釋,將球衣放地是足球賽事更衣室內的正常做法,墨西哥國內名人和歌手等都勸他不要再亂說話,甚至波衫主人古亞達度都出面,直指是Canelo不了解更衣室運作才有誤解。

但這名拳擊手一於少理,堅持自己「有話直說、不擦鞋」,反指批評他的人是想奉承美斯,他甚至誤信網民改圖,以為美斯真的在Instagram上載用墨西哥球衣拖地的照片,成為笑柄。

然而,不知道是什麼令Canelo突然醒悟,就在C組最後一輪賽事前不久,他刪去自己轉發的改圖,並發文向美斯道歉:「過去幾天,我因為太投入、太熱愛自己的國家而沖昏頭腦,更因此說了一些荒唐的話,我為此向美斯和阿根廷人民道歉。」

「我們每日都在學習新事物,這次輪到我學習了。希望兩支球隊(阿根廷和墨西哥)都在今日的比賽中成功,我們也會支持墨西哥直到最後。」不過,墨西哥隨即出局,阿根廷則順利以小組首名晉級16強。