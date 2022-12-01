世界盃｜恐嚇美斯後曾與全世界為敵　墨西哥拳王突然刪文道歉

美斯（Lionel Messi）在第二輪分組賽領阿根廷擊敗墨西哥，賽後在更衣室慶祝時，不慎踢到放在地上、交換得來的墨西哥球衣，惹來墨西哥拳王Canelo Alvarez在社交媒體出言威嚇。

儘管多位球星、名人、墨西哥球迷，甚至地上波衫的主人、墨西哥隊長古亞達度（Andres Guardado）都出面維護美斯，但Canelo完全不聽勸告，更與各人對罵，但他的態度突然急變。



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「你們有沒有看見美斯用我們（墨西哥）的波衫跟國旗抹地？他最好向上帝祈求我找不到他（He better pray to God that I don't find him）。」Canelo Alvarez在看過美斯不慎踢到墨西哥球衣的影片後，在Twitter激動地道。

連日來，球星如阿古路、法比加斯先後解釋，將球衣放地是足球賽事更衣室內的正常做法，墨西哥國內名人和歌手等都勸他不要再亂說話，甚至波衫主人古亞達度都出面，直指是Canelo不了解更衣室運作才有誤解。

但這名拳擊手一於少理，堅持自己「有話直說、不擦鞋」，反指批評他的人是想奉承美斯，他甚至誤信網民改圖，以為美斯真的在Instagram上載用墨西哥球衣拖地的照片，成為笑柄。

Canelo是史上首位稱霸超中量級的拳王。（Instagram）

拳王恐嚇美斯前傳：

然而，不知道是什麼令Canelo突然醒悟，就在C組最後一輪賽事前不久，他刪去自己轉發的改圖，並發文向美斯道歉：「過去幾天，我因為太投入、太熱愛自己的國家而沖昏頭腦，更因此說了一些荒唐的話，我為此向美斯和阿根廷人民道歉。」

「我們每日都在學習新事物，這次輪到我學習了。希望兩支球隊（阿根廷和墨西哥）都在今日的比賽中成功，我們也會支持墨西哥直到最後。」不過，墨西哥隨即出局，阿根廷則順利以小組首名晉級16強。