世界盃︱阿根廷美斯兩屆宴客成隊史首人　網傳奪冠定律竟是假消息

世界盃阿根廷對波蘭C組出線生死戰，美斯（Lionel Messi）在上半場射失十二碼，創下尷尬紀錄。



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阿根廷雖然兩球輕取波蘭順利晉級，但射手美斯不領VAR的「好意」，主射十二碼被施捷斯尼捉到路撲出。美斯上屆俄羅斯世界盃分組賽鬥冰島時，亦曾射失十二碼。

若撇除互射十二碼階段，美斯是阿根廷隊史中首位在世界盃兩度操刀失機的球員；也是自1966年以來，世界盃兩度「宴客」的第二人。

施捷斯尼單手撲出美斯的12碼。（Getty Images）

另一位「受害者」是加納國腳基恩（Asamoah Gyan），大家或許最記得的，就是他在2010世界盃8強對烏拉圭時的一幕——蘇亞雷斯用手救出必入球領紅被逐，基恩主射十二碼卻失手，間接連累球隊最終被淘汰；是他繼2006世界盃對捷克後，再度錯失黃金機會。

基恩2010年世界盃對烏拉圭射失十二碼。（Getty Images）

美斯賽後對自己「宴客」感到憤怒，「幸上場取勝讓我們安心了許多。球隊在我失誤後也變得更強大。我們知道只要攻入第一球，比賽就會變得容易。」

阿根廷晉級後會鬥D組次名的澳洲，美斯不敢輕視對手，「這場比賽會踢得非常困難。雙方機會均等，我們必須以最好的方式備戰、保持冷靜，一場場去拼，希望能延續我們今天的佳態。」

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美斯對自己宴客感到十分憤怒。（Getty Images）

擁有超過300萬追隨者的Twitter帳號「433」，未知是否太想美斯在世界盃最後探戈能擁有一個完美結局。竟在美斯射失十二碼後發文，指出阿根廷過去兩次贏得世界盃，都有球員在第三場比賽射失十二碼，卻被發現是誤傳，現已刪除文章。

433誤傳阿根廷的奪冠定律。（Twitter）

該失實文章指阿根廷傳奇球星甘巴斯（Mario Kempes）於1978年世界盃，第三場首圈分組賽對意大利時「宴客」；又誤稱馬勒當拿在1986世界盃第三場鬥保加利亞時射失十二碼，暗示這「定律」或揭示阿根廷今屆奪冠。

不過，阿根廷在1978年那仗根本沒獲得十二碼，即使在前一場分組賽的確獲判極刑，主射入網的卻是隊長柏沙里拉（Daniel Passarella）。同樣地，阿根廷於1986年第三場也不曾得到十二碼，馬勒當拿唯一一次於世界盃「宴客」，在1990年世界盃八強對南斯拉夫的互射十二碼階段發生。