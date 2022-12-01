世界盃阿根廷對波蘭︱施捷斯尼笑談與美斯對賭：「我輸咗100元」

世界盃C組阿根廷對波蘭出線生死戰，上半場39分鐘波蘭門將施捷斯尼（Wojciech Szczęsny）撲救時撞中美斯面部，球證判罰12碼。從現場畫面可見，當時施捷斯尼與美斯曾短暫交談，不知二人在說什麼，只見美斯在笑笑口。

施捷斯尼面對親自操刀的美斯，撲向自己的左手邊，順利捉路單手撲出。波蘭最終0：2負阿根廷，與擊敗沙特的墨西哥同得4分，僅憑1個得失球優勢力壓對方次名晉級16強，施捷斯尼救出這球12碼是一大關鍵。賽後這位帶領波蘭自1986年來首度晉級淘汰賽的門神，自爆與美斯的對話。



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阿根廷與波蘭攜手出線，賽後施捷斯尼與美斯惺惺相惜。（Getty Images）

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施捷斯尼笑談12碼前與美斯的對話：「那球12碼之前，我告訴他，我會跟你對賭100歐元，他（球證）不會判12碼。」這位心情大好的波蘭門將續說，「所以我賭輸給美斯了。」球員賭博是禁忌，或許自知失言，施捷斯尼隨即補充：「我不知道世界盃是否容許這樣做（打賭）——或者我會因而被罰停賽，不過現在我管不了那麼多了！」

他笑說，「反正我也不會付款給他。他的錢夠多了，我想他不會關心那100歐元吧。」

施捷斯尼單手撲出美斯的12碼。（Getty Images）

繼上場對沙特阿拉伯後，施捷斯尼今屆再度撲出12碼，亦是自1966年世界盃以來，第3名門將在同一屆內撲出兩個12碼（互射12碼除外）。施捷斯尼生涯曾經87次撲救12碼，今次是第26次成功擋出，成功撲救率高達接近3成，稱得上是「12碼專家」。

施捷斯尼直言不認同球證的12碼判決，「我當時立即告訴球證，我的手的確碰到美斯，但我不認為這是12碼。無論如何，我感覺我可以撲出他（美斯）的12碼，我和隊友也很高興。」對於今屆連續救出12碼，施捷斯尼謙稱幸運，「那是球員生涯的偉大時刻，世界盃是最高舞台，這是特別的一刻。」

波蘭負阿根廷仍出線，施捷斯尼是一大功臣。（Getty Images）

他表示，撲出12碼背後要付出不少努力，「不過要救出美斯的12碼，同時要有一點運氣。」

波蘭時隔36年再闖淘汰賽，施捷斯尼勇救美斯的12碼，絕對是關鍵所在，榮升波蘭人的國民英雄。

2022世界盃C組，哪一兩隊出線？ 阿根廷、波蘭 美斯和阿根廷是否已出局？ 阿根廷以C組首名晉級16強，對手是澳洲。

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