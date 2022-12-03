世界盃2022｜日本韓國互撼爭入4強不是夢　李康仁：有機會贏巴西

戲劇性反勝的劇本，一連兩晚發生在亞洲球隊身上，繼日本勇挫西班牙後，韓國在最後一輪鬥葡萄牙，一度落後下追平，更在補時階段絕殺對手，結果以2：1擊敗葡萄牙，驚險打入16強。

不止劇本一樣，連走線都相近，E組首名的日本與H組次名的韓國落在同一區，若果兩軍16強攜手報捷的話，就有望8強相遇。即使韓國16強的對手是巴西，但翼鋒李康仁依然留下「志氣Bite」！



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卡塔爾世界盃分組賽告一段落，16強席位塵埃落定，繼澳洲及日本後，韓國成為第3支殺入淘汰賽的亞洲足協球隊，以較多總得球數字壓過烏拉圭。韓國出線後，將挑戰G組首名巴西，力爭殺入8強。

無獨有偶，韓國的老對手日本隊，剛好落在同一區域。以E組首名晉級的日本，將與克羅地亞爭出線，其後一場的對手正是巴西或韓國的勝方，換言之上演日韓大戰不是夢。

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世界盃2022｜黃喜燦單刀補時絕殺 韓國熱血反勝葡萄牙奇蹟出線

黃喜燦接應孫興慜妙傳，成功絕殺葡萄牙。（Getty Images）

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日韓大戰要上演，先要問過克羅地亞及巴西，韓國要爆冷擊退巴西並非沒有可能，就如喀麥隆也可氣走「森巴兵團」，加上今屆世界盃就是充滿冷門。

有信心，可奪金，韓國翼鋒李康仁正是懷着這個心態挑戰巴西，這名韓國新星認為球隊有機會淘汰「森巴兵團」，「巴西明顯是難應付的對手，但我認為只要球隊作好準備，付出所有努力及實力，我們依然有機會擊敗他們，請球迷們繼續支持我們。」

反勝葡萄牙一仗，李康仁亦有份正選上陣。（Getty Images）

效力馬略卡的李康仁，曾經與日本球員久保建英在馬略卡合作，二人份屬好友，當日本熱血反勝西班牙，李康仁亦向對方恭賀，久保建英更有神預言，「久保是我的好朋友，他在西班牙幫助我很多，我也希望他有好表現。當日本贏波後，我也有祝賀他，久保回覆我時說：『在8強見面吧！』」

日本國腳久保建英曾效力馬略卡，與李康仁私交甚篤，他更有神預言。（Getty Images）