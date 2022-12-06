世界盃2022｜日本四朝元老失望中看到希望　長友佑都：信年輕球員

36歲的日本老將長友佑都（Yuto Nagatomo）在世界盃16強正選披甲，包攬左路攻守，跑足64分鐘，被後輩三笘薰入替。最後，他在後備席上見證球隊在互射12碼負於克羅地亞，球員生涯第3次經歷世界盃16強止步。長友佑都賽後希望大家不要怪責射失12碼的球員，反而要欣賞他們的勇氣。長友佑都亦深信，這次的挫敗會令他們成長，為日本足球貢獻更多。



日本四朝元老長友佑都，第3次經歷16強出局。（Getty Images）

世界盃16強日本對克羅地亞，一頭紅髮的長友佑都出任左翼衛，肩負起整條邊路的攻守。這是他15次在世界盃上陣，成為史上在世界盃上陣第二多的亞洲球員，僅次於韓國名宿洪明甫。他在左路跑上跑落，不似36歲之齡，但搏到64分鐘，被後輩三笘薰入替。

他在後備席上支持隊友，撐到完場，撐到加時，撐到12碼，卻見證熟悉的結局。長友佑都是日本的世界盃四朝元老，由2010踢到今屆。在2010年，年輕的長友佑都在16強代表日本激戰巴拉圭120分鐘，最後互射12碼出局。在2018年，長友佑都在16強為日本鬥比利時輸2：3。這是他第3次與日本在世界盃16強止步。

長友佑都與莫迪歷硬願硬。（Getty Images）

「真的很難用任何詞語形容。」長友佑都賽後表示，這次的失利會令年輕球員成長，相信他們未來可以衝破16強。他說：「我希望你們可以欣賞那些受苦的球員。我可以肯定，他們會利用這次的失望，貢獻日本足球的未來。我亦肯定他們可以克服這次的難關，面對下一次的機會。」在南野拓實、三笘薰以及吉田麻也射失下，日本今仗互射12碼以1：3落敗。

長友佑都今場踢左翼衛，到下半場中段被換走。（Getty Images）

對於再次無緣世界盃8強，長友佑都說：「我覺得我們展示出日本的精神，這是戰鬥的精神，而且我認為日本足球肯定正在成長。為了日本足球的發展，我們需要令日職變得更加吸引刺激。」

「為15年的國家隊生涯，我全力以赴，現在我想回家了。」被問到球員生涯的未來，他說：「我現在無法想這件事。我來到這裏，我一心只想着世界盃。我沒有想過之後的未來。」

川島永嗣（右）安慰正選門將權田修一。（Getty Images）

日本陣中另一位四朝元老是後備門將川島永嗣，他說：「老實講，儘管我只是坐在後備席看，但我真的以為今次可以攀過這堵牆（16強）。每當我想到，我們所做的，我就不懂說什麼了，但我們仍然有很多年輕球員。今次的經歷，會成為這支球隊重要的經驗。我希望年輕球員未來可以更進一步。」

39歲的川島永嗣續說：「射12碼的，都是勇敢的球員。自願去操刀的，都是勇敢的。只是很可惜，最後是這樣的結局。不過，我覺得我們每個都可以昂首面對，我們所做的，足以讓自豪。」

雖然日本又在16強出局，但川島永嗣認為他們團結一致戰勝德國及西班牙足以自豪。（Getty Images）

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