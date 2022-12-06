世界盃2022｜孫興慜未能領韓國創奇蹟 4場踢足僅貢獻一助攻
撰文：趙子晉
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韓國在世界盃16強挑戰巴西，可惜在上半場已經大局已定，最終以1：4不敵「森巴兵團」出局。隊長孫興慜賽後接受坦言，與巴西實力有距離，並再度向支持他的韓國球迷致歉。
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韓國16強遇上巴西，硬仗可期，「太極虎」上半場給予巴西太多空間，沒有太大壓力的情況下，巴西半場4度撕破韓國的防線，即使韓國下半場表現有改善，可惜為時已晚，結果以1：4落敗，16強止步。
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韓國隊長孫興慜未能如上仗般，交出關鍵助攻救世。埋單計數，「孫仔」4場每一分鐘也在場上，僅交出一記助攻，亦是參與3屆世界盃中，首度未有進賬。
孫興慜未能領韓國創造奇蹟，這名熱刺球星賽後坦言，與巴西之間有明顯的實力分野，「我要向支持我的球迷﹑隊友及工作人員說聲對不起，巴西實力太強，我們全隊上下為了收窄差距而非常努力，但實在是太困難了，希望球迷理解。」
孫興慜把一切功勞都歸功隊友，同時為隊友的表現為榮，「無論是上場或是沒有上陣的球員，大家都付出很多努力，我為大家而驕傲。相比起隊友的努力，我的骨折也是微不足道，感澳白昇浩及李康仁等年青球員的付出，我們以後能夠做得更好。」
現年30歲的孫興慜，倘若下屆繼續入選的話，將會成為34歲的老將，屆時能否貢獻韓國已是後話，難怪他在賽後如此感觸。
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孫興慜在今屆世界盃數據？
4場賽事踢足360分鐘，交出一個助攻
韓國對巴西攻入破蛋的球員是？
白昇浩
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