世界盃︱比利時再傳內訌　高圖爾斯否定黃金一代　公開撐第二隊

撰文：袁志浩
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比利時出局，內訌傳聞繼續，守門員泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）否定外界對己隊「黃金一代」的稱呼，也承認隊內應有球員退下來，但不包括他自己。

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比利時在世界盃最後一輪分組賽黯然出局，球隊貴為世界第二，擁「黃金一代」迪布尼、夏薩特、盧卡古等，成績令人失望。

這支「歐洲紅魔」今屆特別多場邊新聞，先有迪布尼發布「年老論」，認為隊中球員已經太老，上屆世界盃已是奪冠最佳機會，錯過後難再有斬穫。

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比利時今屆世界盃分組賽出局。（Getty Images）

之後又傳出比利時內訌——指比利時不敵摩洛哥0：2後，夏薩特、奇雲迪布尼及維頓漢在更衣室爭執，要由盧卡古做「和事佬」。雖然夏薩特跟門將泰拔高圖爾斯已曾否認消息，但球隊出局後，又有外國傳媒指，梅尼亞、韋素等5名球員自行買機票提早返國，未有隨大軍一同離開卡塔爾，令隊內士氣低落甚至不和的傳聞增添了真確性。

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高圖爾斯認為比利時球員不值得被稱為「黃金一代」。（Getty Images）

高圖爾斯近日再度受訪，再度公開談及包括自己在內的所謂「黃金一代」，「當我們沒有贏過任何錦標，很難稱自己做『黃金一代』。我們不是，而只是擁有天賦、在歐洲聯賽踢得不錯的一代。我們在俄羅斯世界盃，曾展示出比利時能夠踢出好成績。」

這位皇家馬德里守門員難以掩飾失落，「上年歐國盃、今屆世界盃，我們都踢不出自己應有的水平，成績令人難堪。」他相信球隊肯定會換血，「看看誰會留下、誰又會走，足球世界變化很快，明年3月已經有歐國盃外圍賽了。」

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高圖爾斯希望自己能參與下一屆世界盃。（Getty Images）

不過，高圖爾斯希望自己是留下來的人，他仍想出戰2026年世界盃，即使屆時他已滿34歲，「這是我的目標，我們還有不錯的下一代球員，也再會有新人加入。我希望我退出國家隊的時候，比利時正在高峰吧，而不是現在。」

在球隊出局之後，高圖爾斯意外地選擇支持另一球隊，認為該國會贏得世界盃冠軍，「我會支持西班牙，希望我的（皇馬）隊友會成功吧。」西班牙陣中只有丹尼爾卡華積及馬高阿辛斯奧兩名球員效力皇馬，相反，巴西則有3人，包括雲尼斯奧斯、洛迪高高斯及艾達米列達奧。

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比利時今屆世界盃戰績如何？


分組賽1勝1和1負，小組第3名出局。


比利時黃金一代是指哪些球員？


奇雲迪布尼、盧卡古、夏薩特、高圖爾斯等。

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