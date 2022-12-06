世界盃2022｜日本跨越歷史高牆只差一步　森保一：新時代已來臨

力爭突破世界盃16強的日本，上半場由前田大然的入球領先，換邊後被克羅地亞追平，其後戰至互射12碼階段，可惜南野拓實﹑三笘薰及吉田麻也的12碼皆被撲出，最終力戰而敗，無緣8強。

在公布26人大名單後，主帥森保一豪言目標8強以上，無奈只差一點才可領「藍武士」看到新風景，但原定今年底完約的森保監督，似乎也看到新風景，有望留任主帥一職。



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日本今屆世界盃大軍棄用多名外流球員，主帥森保一豪言要領「藍武士」在世界舞台看到新風景，目標劍指至少8強！不少球迷賽前對這支日本隊沒有太多期望，豈料他們先後反勝德國及西班牙，意外地以首名出線。

日本16強惡鬥克羅地亞，由前田大然建功先下一城，克羅地亞下半場由比列錫頭槌追平，其後維持1：1的戰果完成120分鐘賽事，以互射12碼的方式定勝負，可惜日本隊3球宴客，最終不敵克羅地亞，16強止步。

世界盃｜日本飲恨出局！互射12碼炒3球 克羅地亞晉級8強

日本互射12碼飲恨不敵克羅地亞出局。（Getty Images）

由賽前不被看好，森保一領軍的日本一步又一步走近賽前目標，即使未能打破16強的宿命，但「藍武士」的拼搏表現早已在球迷心目中留下深刻印象。森保一完場後特意走向充滿日本球迷的看台，鞠躬感激球迷們的連日支持。

森保一賽後向日本球迷鞠躬致謝。（Getty Images）

距離「新風景」僅差一步，日本雖敗猶榮，森保一坦言即使未能完成賽前訂立的目標，但「藍武士」已展示了新時代的實力，「在場的球員們已經盡力了，縱然我們未能打破16強這道牆，但我認為麾下已展示了一個新時代的來臨。我堅信，只要繼續走下去，總可以克服這道牆，所以請繼續戰鬥下去。」

森保一堅信，日本終有一天可跨越世界盃16強的高牆。（Getty Images）

日本4球12碼之中，僅得淺野拓磨一人中鵠，森保一依然表揚麾下的付出，並指在這個關頭決定操刀，已是勇氣可嘉，「即使互射12碼的戰果未如理想，但也不會抵銷球員們的付出。在關鍵時刻操刀，每人也肩負沉重壓力，是球員自己安排由誰操刀，他們也很勇敢。」

日本隊12碼僅得一人射入，森保一坦言球員們決定主射已是勇氣可嘉。（Getty Images）

森保一與日本隊的合約直至年底屆滿，今仗有可能是森保監督最後一場領軍，但日本足協高層漏口風，森保一有望繼續任教，「除非森保一拒絕留任，否則他沒有理由不與他續約。」

日本足協高層透露，在世盃後有望與森保一續約。（Getty Images）

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