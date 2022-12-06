世界盃．球評｜日本戰勝了去屆的自己　16強命運之牆總有盡頭

日本在世界盃16強與克羅地亞戰至加時踢成1：1，但互射12碼負1：3，再一次在16強止步。

在4年前的俄羅斯世界盃，日本輸高波、輸反擊，在16強被比利時連入3球輸2：3出局。今屆，日本沒有再犯過去的錯誤，力抗克羅地亞的「高塔」，避免被對方打反擊，周旋120分鐘而不倒。然而，日本改善到舊的問題，卻發現了新的問題。不知日本的電視台稍後會不會製作一套紀錄片，分析日本在互射12碼之敗？



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傷感的日本球迷。（Getty Images）

日本的足球水平不斷提升，但世界盃成績卻無寸進，自從他們在2002年挾主場之利突破分組賽，闖入16強後，他們就一直卡在16強這一關。在2010年，他們被巴拉圭淘汰；到上屆，他們一度領先比利時2：0，但最後連失3球。

今屆16強對克羅地亞，日本靠前田大然先開紀錄，但最終被追和，戰至互射12碼輸1：3出局。由中田英壽到本田圭佑，再到如今堂安律、遠藤航的一代；由幾乎全隊日職球員，到現在幾乎全員外流歐洲；20年時間，三代日本隊，四次過不到16強。

日本負於克羅地亞，在世界盃16強止步。（Getty Images）

世界盃16強如日本的命運之牆。雖然一代又一代人衝擊，一次又一次鎩羽而歸，但站在前輩的努力上，他們每次都爬得更高，愈來愈近牆頂。

今屆日本在分組被列入「死亡E組」，儘管外界不看好他們晉級，但他們證明日本足球的進步比大家想像中還要大，力克德國及西班牙。原來東亞球隊都可以在世界盃以具說服力的表現，擊敗最頂尖的歐洲球隊。

上屆世界盃16強，日本差點贏了比利時，一度兩球領先，但在身高劣勢下，難敵高空轟炸，被維頓漢及費蘭尼破門。到補時，日本有點貪勝不知輸，被比利時用14秒打了個快速反擊，查迪尼射入，日本功敗垂成輸2：3出局。

日本上屆世界盃16強被比利時絕殺出局。（Getty Images）

為了檢討這14秒的失敗，日本NHK電視台更為此拍了一套紀錄片。他們從多角度的鏡頭分析失球，並訪問比賽中的多位日本及比利時球員，探討每人的決定，反思不足，找出日本的問題所在。

日本紀錄片分析去屆關鍵14秒 自省成就1604天後勝仗

在今屆對克羅地亞的16強，對方擺明欺負日本平均身材較矮小，由開波到尾都用高波傳中轟炸日本禁區。克羅地亞的正選中鋒般奴柏高域高1.93米，後備入替的「雙塔」是1.9米的安迪布迪美亞及1.89米的柏沙歷，還有1.87米的比列錫。

柏沙歷入替後多次頭槌攻門。（Getty Images）

雖然日本今場的失球也是輸高波，被比列錫頂入頭槌，但面對「格仔軍團」一而再的高波攻勢，日本整場都沒有慌失失，完全沒有被克羅地亞轟散。日本教練森保一亦有應對，面對克羅地亞愈轟愈勁，他就派酒井宏樹入替鎌田大地，加強右路防守高度，將較矮小的伊東純也解放上前場。比起4年前，日本的高波防守真的有進步。

日本被克羅地亞淘汰賽後，教練森保一向球員講話。（Getty Images）

日本上屆在補時被比利時打快攻絕殺，但今場對克羅地亞時，日本被打快攻的機會不多，很多時都能夠利用整體壓逼性防守，延緩到對方攻勢。如果要說瑕疵，就是吉田麻也及富安健洋有失誤，被對方打了兩次前場快攻。今仗鬥到加時，日本的體能也沒有明顯輸蝕，能夠與克羅地亞周旋。上屆的「黑色14秒」並沒有在今場重現。

4年前的問題得到改善，日本行到16強的互射12碼階段。

三笘薰在互射12碼射失。（Getty Images）

在2010年的16強，他們也是輸互射12碼出局，而在今屆，他們射得比當年還要差得多。第一輪的南野拓實、第二輪的三笘薰以及第四輪的吉田麻也，皆被利華高域撲出，只有第三輪的淺野拓磨射入。利華高域神勇以外，這3位日本球員射得差，人人助跑都不夠，也不似想用「小跳步」迷惑門將，射門欠力度又欠角度，球球都射得差，好像沒有信心。不知日本的電視台會不會就這幾球12碼再拍一輯紀錄片？

吉田麻也射失第四輪12碼。（Getty Images）

儘管日本第4次倒下世界盃16強，但見到他們的實力愈來愈強。多年來點滴的努力與累積，或者仍未夠今屆突破，但可以肯定的是，日本正朝正確的方向邁進。

命運之牆再高，肯耐心去堅持爬，總會有盡頭的。

8強的風景正在未來等待日本。

互射12碼落敗後，日本球員一臉失望。（Getty Images）

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