世界盃2022｜日本後備奇兵變出局罪人　三笘薰崩潰痛哭：我闖禍了

在命運的交叉點上，25歲的三笘薰（Kaoru Mitoma）將皮球放在12碼點上，他自信可以幫日本隊打破宿命，躋身世界盃8強。然而，他的射門被克羅地亞門將利華高域撲出，日本最後在互射12碼輸1：3出局。

賽後，首次經歷世界盃出局的三笘薰哭成淚人，由球場上哭到賽後訪問，他表示賽前一日練習好好，所以主動請纓操刀，他流着淚說：「是我負責射12碼，我覺得自己闖禍了。」



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單

三笘薰主射第二輪12碼。（Getty Images）

三笘薰的12碼被撲出。（Getty Images）

世界盃16強，日本與克羅地亞120分鐘賽和1：1，互射12碼以1：3落敗。第一輪的南野拓實、第二輪的三笘薰以及第四輪的吉田麻也，皆被對方門將利華高域撲出。

三笘薰射失12碼後，已經六神無主，不敢再看；當日本落敗後，他更加痛哭起來，拿住毛巾掩臉，要由隊友安慰。行到採訪區，紅着眼的三笘薰再度崩潰，淚水傾瀉而下。

「我前一日（訓練）的感覺好好。」在採訪區，三笘薰哭着說：「是我負責射12碼，我覺得自己闖禍了。」

三笘薰淚眼紅紅。（Twitter片段截圖）

「我有能力去承擔，我已經準備好，所以我舉手。」三笘薰承認，他是主動請纓去射12碼，但結果是殘酷的。

三笘薰痛哭起來。（Twitter片段截圖）

「我以為自己可以完成任務，但結果只留下遺憾。」

被問到流淚的原因時，他說：「我為那些比我有更強烈感受的人而難過。」

三笘薰是日本今屆的後備奇兵，在對德國及西班牙的比賽，他入替在左路的突破及傳球，幫助球隊踢出兩場經典勝仗。在今場16強，這位白禮頓翼鋒在64分鐘入替，但無法複製分組賽時的表現。他覺得自己今場踢得差，他說：「透過這場比賽，我明白我身上一切都還不足。為了下屆世界盃的勝利，必須再全力以赴。」

不過，他對未來有希望，認為今屆世界盃的球員都是好球員，未來一定可以帶領日本打入世界盃8強。

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加