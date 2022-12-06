世界盃｜日本對克羅地亞註定落敗？「加時之鬼」互射12碼無輸過

克羅地亞於世界盃16強加時後以互射12碼3:1擊敗日本，成功晉身8強。今場淘汰日本已是克羅地亞歷來第4次在世界盃踢加時戰、第3次以互射12碼決勝負，而克羅地亞在這些賽事錄得全勝，堪稱「世盃加時王」。



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克羅地亞自1998年首次以獨立國家名義打入世界盃決賽週以來，至今已六度打入世界盃決賽周，當中上屆世界盃更成為亞軍，成為一時佳話，亦令陣中核心莫迪歷（Luka Modric）成為當年金球獎得主。

2018年世界盃驚喜殺入決賽，有賴克羅地亞在加時賽出色的的表現。回看克羅地亞在淘汰賽晉級至決賽的歷程，全部比賽都需要踢加時，其中兩場需以互射12碼分勝負。一屆世界盃踢3場加時，亦平了兩項紀錄，包括單屆世界盃參加最多加時賽、和單屆世界盃連續踢最多加時賽。

克羅地亞2018年世界盃淘汰賽表現：

16強：克羅地亞加時後1：1（互射12碼3：2）淘汰丹麥

8強：克羅地亞加時後2：2（互射12碼4：3）淘汰俄羅斯

4強：克羅地亞加時後2：1淘汰英格蘭

決賽：2：4不敵法國



昨日克羅地亞面對互射12碼階段，眾球員臉上所展現的從容，以及他們處理12碼的質素，除了證明克羅地亞球員心理質素強大之餘，更是經驗的寫照。昨日利華高域（Dominik Livaković）挺身而出，救出日本3球12碼，更成為世界盃史上其中一位能在一場比賽救出3個12碼的門將。

翻查往績，克羅地亞在世界盃互射12碼階段命中率並不算高，三次合共射14球入10球，命中率僅逾7成。然而，克羅地亞互射12碼成功的關鍵並不在於主射球員，而是負責撲救的門將。上屆為克羅地亞把關的門將蘇巴錫（Danijel Subašić）於16強淘汰丹麥的比賽中，救出3個12碼；於8強淘汰俄羅斯時亦救出1個12碼。今屆利華高域於互射12碼階段的好表現，可謂克羅地亞門將的光榮傳統。

門將蘇巴錫（23號）為上屆世界盃克羅地亞能殺入決賽的關鍵。（Getty Images）

克羅地亞8強將會對陣奪冠大熱巴西，假若能將比賽拖進加時或互射12碼階段，或許能大大提升「紅白大軍」爆冷晉級的機會。