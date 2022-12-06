世界盃2022｜巴西大勝變大型森巴舞派對　末段連三號門將都登場

撰文：趙子晉
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巴西兵不血刃，上半場轟入4球，結果以4：1大勝韓國，昂首躋身8強。今仗彷彿成為一場大型的森巴舞派對，事關每當巴西入球後，一眾球員也圍在一起跳舞，連主帥泰迪也跳埋一份。當大局已定之時，連無傷無病的艾利臣也被換出，由三號門將韋華頓入替，就如踢友誼賽般輕鬆。

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韓國希望重寫20年前的美夢，惟僅45分鐘已被巴西破滅，開賽13分鐘被雲尼斯奧斯及尼馬連下兩城，其後巴西一次中路入滲，李察利臣再射破韓國大門，加上完半場前柏基達撞射破網，半場已經輕鬆領先4球，即使韓國下半場由白昇浩攻入世界波「破蛋」，無阻巴西晉級8強。

巴西輕取韓國闖8強　上半場輕鬆轟4球　復出尼馬有進賬

後備入替的白昇浩以一記遠射射破艾利臣的十指關。（Getty Images）

每當巴西射破對方大門時，一眾球員也圍在一起跳森巴舞，當比數再擴大時，巴西球員的舞步跳得更起勁。直至李察利臣攻入第3球後，他更跑回場邊邀請主帥泰迪共舞，這名巴西領隊沒有托手踭，同樣大騷其森巴舞步，其後建功的柏基達更有一段獨舞，令今仗彷彿變成大型的森巴舞派對。

李察利臣賽後透露，與泰迪共舞原來是早有預備，「入球後與泰迪一起跳舞，這是一早有計劃的，即使他的動作不算流暢，但最重要的是他與我們一起分享喜悅，這種快樂是會傳染的。」

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李察利臣建功後，連主帥泰迪也一同共舞。（路透社）
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巴西眾將及球迷當然享受他們的森巴舞，但對名宿堅尼而言，直斥巴西這個慶祝方法對韓國不尊重，「巴西當然踢得好，完全係技術性擊倒韓國，但我都唔知睇咗啲乜！我從來無見過跳咁多舞，係4次，佢哋每一次都跳！我明白呢個係佢哋嘅文化，但我認為係唔尊重對手。」

泰迪賽後解畫，坦言跳舞並非出自不尊重，「總有些人把這種（慶祝）行動當作不尊重，這只是喜悅的表現，並不是對韓國及保羅賓度的不尊重。」

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戰至中後段，巴西勝券在握，除了先後收起尼馬及雲尼斯奧斯，主帥泰迪更在80分鐘換出無傷無病的艾利臣，改由三號門將韋華頓（Weverton）登場，感覺就如友誼賽般輕鬆。「森巴兵團」在今屆賽事已動用所有26名球員，不少網民盛讚泰迪此舉是暖心。

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韋華頓入替艾利臣，在最後10分鐘把關。（Getty Images）
韋華頓有份登場，巴西今屆26人也有機會披甲。（Getty Images）
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