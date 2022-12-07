世界盃2022｜伊度奧膝撞拍片球迷　喀麥隆名宿因一條問題而失控

喀麥隆名宿兼當地足總主席伊度奧（Samuel Eto'o）入場觀看巴西4：1贏韓國的世界盃16強，賽後追打一名手持攝影機的球迷，更出腳膝撞，將這名球迷擊倒在地上。據報，那名球迷是來自阿爾及利亞的KOL，他問伊度奧有沒有在世界盃外圍賽收買球證，激起伊度奧的怒火。



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事發地點是多哈974球場外，當時是世界盃16強巴西贏韓國4：1賽後。《La Opinion》的片段影到，41歲的伊度奧離場時被球迷認到，人人爭相跟他自拍，起初他心情不錯，來者不拒，他更會停下步，方便球迷自拍。

穿白衣、戴藍帽的伊度奧起腳膝撞那名球迷。（Twitter片段截圖）

此時，一位穿灰色短袖衫、深色短褲的男子，手持攝影機靠近伊度奧。他跟伊度奧說了一些話，及後伊度奧大怒地追住他。雖然多名同行人士一度拉住伊度奧，叫他冷靜，分開兩人，但伊度奧掙脫阻攔，衝向那名男子，並起腳膝撞，將他擊倒在地上。《La Opinion》報道稱，有記者詢問伊度奧發生什麼事，但伊度奧情緒失控，很快被保安人員帶走。

西班牙報章很快就起底，原來那名男子是阿爾及利亞的KOL，名叫Said Mamouni，他的YouTube頻道有6.6萬人訂閱。Said Mamouni聲稱，他當時問伊度奧，有沒有在3月喀麥隆對阿爾及利亞的外圍賽中收買球證，去確保喀麥隆能夠晉級世界盃決賽周，之後伊度奧就發脾氣，情緒失控。

伊度奧也有出席今屆世界盃，為喀麥隆打氣。（Getty Images）

在今年3月，喀麥隆對阿爾及利亞在非洲區外圍賽第3圈相遇，阿爾及利亞首回合作客贏1：0但次回合在主場輸1：2，因作客入球較少而出局。阿爾及利亞足總不滿球證在比賽中的判決，向國際足協投訴，要求重賽，但不被理會，喀麥隆晉級決賽周。

伊度奧入場睇世界盃。（Getty Images）

Said Mamouni表示，他去了警局投訴，指控伊度奧打人，他說：「我現在警局，要落案投訴伊度奧，他打我，還有他的同行人士推我，並打爛我的攝影機。」

伊度奧就打人事件發聲明致歉，他寫：「在12月5日晚，巴西對韓國賽後，我跟一位可能是阿爾及利亞球迷的人發生暴力爭吵。我想為情緒失控道歉，我的反應並不合宜。就這件不幸事件，我向公眾道歉。」

伊度奧發聲明道歉，但更多的篇幅是要求阿爾及利亞足總採取行動。（Twitter）

在道歉信中，伊度奧用更多的篇幅去解釋事件源由，並指阿爾名利亞足總需要承擔責任。他表示自從3月喀麥隆對阿爾及利亞的外圍賽後，他不斷被部分阿爾及利亞球迷辱罵，在沒有證據下被指控「造波」。在世界盃上，就連喀麥隆的球迷都被阿爾及利亞球迷搔擾。他強調淘汰阿爾及利亞的那場外圍賽沒有問題，符合規則，而阿方的投訴亦已被駁回。他希望阿爾名利亞足總承擔責任，去結束這種不健康的情況，避免更差的悲劇發生。

伊度奧掛靴前是喀麥隆一代射手，曾效力巴塞隆拿、車路士、國際米蘭等大球會。

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