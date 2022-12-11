世界盃︱英格蘭隊長卡尼射失12碼一刻　麥巴比無情大笑表情被瘋傳

世界盃8強法國大戰英格蘭，當英軍落後1：2、比賽尾段時再次獲得12碼。今仗早前已射入一球12碼的英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane），主射第2球12碼時卻一飛沖天，錯失再度為球隊扳平的機會。法國終以2：1擊敗英格蘭，晉級4強。

當卡尼射失時，法國前鋒麥巴比開心慶祝的表情即被網民截圖瘋傳。



當卡尼射失時，法國前鋒麥巴比開心慶祝的表情即被網民截圖瘋傳。（Twitter）

17分鐘由曹亞文尼入球先開紀錄的法國，下半場54分鐘被卡尼操刀的12碼扳平。戰至78分鐘基奧特頭槌破網，法國2：1再度領前。不過英格蘭在84分鐘有個扳平黃金機會——美臣蒙特禁區內被踢跌，球證檢視VAR後判罰12碼。哈利卡尼再次主射，今次卻一腳炒高、射門一飛沖天。

哈利卡尼射失12碼和為英格蘭扳平2：2的機會，神情落寞。（Getty Images）

從直播畫面可見，當卡尼預備射12碼時，麥巴比神色緊張地蹲在中圈位置，目睹卡尼射失「炒飛機」一刻，立即開心到彈起，高舉雙拳、仰天長「笑」，畫面隨即近鏡拍攝他的表情，「麥總」毫不保留肆意大笑，很有一點幸災樂禍的味道。

麥巴比恥笑卡尼＋慶祝法國出線表情包：

+ 2

麥巴比戲謔的表情似曾相識，彷如重現1992年電影《鹿鼎記 II 神龍教》中，由陳百祥飾演的多隆在麗春院猜枚時獲勝的得戚表情。

賽後麥巴比在Instagram上載帖文，一句：「距離夢想又近一步」，為法國加油。可是將滿24歲的他，4年前才隨法國隊高舉大力神盃，堪稱人生贏家，相對許多球員，包括世界盃夢碎的葡萄牙巨星C朗拿度、雖獲譽「球王」但還未捧得過世界盃的美斯等人而言，這句話相信另有一番滋味。

世界盃歷來只有兩支球隊能成功衛冕，分別是1934、1938年的意大利，及1958、1962年的巴西。

假如法國能衛冕，將會是歷來第三支球隊達成此創舉。

麥巴比在擊敗英格蘭後Instagram上載帖文，稱：「距離夢想又近一步」。（Instagram）

麥巴比今屆世界盃攻入多少球？ 截至8強，麥巴比已攻入5球，領先射手榜。 法國曾奪得多少次世界盃？ 兩次，法國先後在1998、2018兩奪世界盃冠軍。

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加