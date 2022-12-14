世界盃｜摩洛哥門將「微笑撲救」完封對手　最擅長等待的冷血之男

世界盃來到4強，誰能料到摩洛哥竟會打入這階段？更甚的是，誰會料到這支北非球隊，5戰下來只失1球，成為今屆至今失球最少的一隊？

摩洛哥門將耶辛尼保奴（Yassine Bounou）首戰便因身體不適錯過賽事，但之後4次上陣，只失過1球烏龍球，對手連互射十二碼都未能射穿他的十指關。

一張邊撲救，邊微笑的照片，教練也說他心態沉穩得「冷血」——事實上，這是花費大半生涯默默等待、終於迎來綻放一刻的得意笑容。

一起來看看保奴這個等待的故事。



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31歲的耶辛尼保奴在加拿大滿地可出生，父母均為摩洛哥人，他3歲時移居到摩納哥最大城市卡薩布蘭卡，並加入當地球會摯愛體育會（Wydad AC），成為他足球路的起點。

老實說，保奴沒有那種可歌可泣、在困苦中長大的故事，回流摩洛哥，他過着中產家庭孩子的生活，就讀當地最上等的法語學校；但他也沒有因此長成那種無法吃苦的公子哥兒，性格沉穩冷靜，不畏挑戰，雖然喜愛用腳玩球，但由於自小長得高，他也接納了成為門將的建議，由此視保方和雲達沙為偶像，現在已是1.95米的鋼門。

保奴自小效力摩洛哥的摯愛體育會。（Instagram）

這也不代表他就此荒廢腳下功夫，2020年，他為西維爾在西甲上陣，對華拉度列落後一球的絕境之中，壓前進攻的他在小禁區接應隊友回傳，漂亮地抽網頂射入，追成1：1為球隊掙回1分。

話雖如此，保奴的足球生涯現時無疑精彩，但他的生涯早段，等待的時間遠比落場多。

保奴在摯愛體育會受訓到20歲，終於開始在一隊上陣，翌年轉會到西甲馬德里體育會，以為能在頂級聯賽大展拳腳？現實是先為預備組踢西乙，還只是第三門將，到2014年，才因馬體會一隊兩名門將泰拔高圖爾斯和阿蘭蘇比亞離隊，他終獲升上一隊，並在季前操練上陣。

保奴（右一）早在西班牙已曾跟美斯正面交鋒，今屆世界盃又有無機會跟「球王」在決賽交手？（Getty Images）

以為終於等到機會嗎？保奴隨即又被借到西乙的薩拉戈薩兩季，但他沒有因此沉浸在失望中自暴自棄，反而好好把握住寶貴的上陣機會，裝備自己，2016年7月，他正式轉會到西乙的基羅納，與另一門將羅曼輪流上陣，最終助球隊升班，繼而站穩正選。

2018年世界盃，他入選了摩洛哥大軍，作為後備門將只能在三場分組賽呆坐板櫈——但他一向深知自己不是「坐火箭」扶搖直上的天才球員，專注穩紮穩打地默默努力、靜候機會。

來到2019年，他轉會到西維爾，初時仍是靜靜地等待。

當時已28歲的他，在聯賽仍是後備門將，若不耐煩也可理解，但他仍是專注在自己能為球隊付出之處，作為「本地盃賽門將」，就在西班牙盃盡好本份。湊巧地，當時西維爾正選門將華斯歷克受傷，讓一直好好裝備自己的保奴，終於能在大舞台一展身手。

保奴在西維爾終於等到正選機會，便一舉成為歐霸奪冠英雄。（Instagram）

他在該季歐霸盃亮相，結果是一連串令人驚艷的表現：8強對狼隊救出十二碼、4強對曼聯獨力救出6球；在決賽對國際米蘭，也曾在與盧卡古一對一之下救出其射門，成為奪冠關鍵，奠定他在西維爾正選之位，而且絕非曇花一現，更是不斷向上：2020/21西甲賽季，他以聯賽最低失球比率贏得最佳門將；2021年非洲國家盃，他穩站摩洛哥一號門將之位。

等待是值得的，尤其來到今屆世界盃，他終於被整個世界都看見。不過上天還是先向他開個小玩笑，第一戰對比利時，他列完隊、國歌也唱完，卻突然不適，結果錯過比賽。

保奴作風低調，在球隊中卻是領袖人物，他在8強助球隊擊敗葡萄牙後，將獎盃轉贈同為入球功臣的西維爾隊友巴里安尼斯利（Youssef En-Nesyri）作為認可。（Getty Images）

猶幸這小考驗與對他來說已不算什麼，不過就是等一場比賽吧。接下來的4場比賽，摩洛哥由他把關，對手中目標的射門僅得5次，他亦救出全部5球，失的唯一一球來自分組賽對加拿大，自己隊友的烏龍球；誇張的是，即使與西班牙互射十二碼，他仍保持零失球。

當然，摩洛哥的後防球員對穩固防線的貢獻極大，往往將空間收窄得沒有可進攻的線路，分組賽的克羅地亞、16強的西班牙和8強的葡萄牙，實際能威脅保奴的攻勢都不多，但可以肯定的是，門柱間有他在，給予一眾後衛極大信心，主帥列格古便說：「只要保奴把關，就能給你信心……他是世界上其中一位最佳的門將呢。」

邊救波邊笑的一幕，成為保奴的「名場面」。（Getty Images）

他的冷靜更教對手心寒——16強對西班牙，互射十二碼之時，他便被拍到一邊騰空撲出布斯基斯的射門、一邊咧嘴而笑的畫面。前摩洛哥國家隊龍門教練Christophe Revel說：「他不笑才是一個問題呢。」

保奴養了一隻雪橇犬，常在社交媒體展示其照片：

笑容源於對自身能力的莫大自信，多年來的耐心準備，令保奴的功夫極為紮實。Revel認為保奴是世上最佳門將之一：「他完全掌握如何處理（與對手）一對一，他落地快，腳下功夫好，對高波的預判能力也佳。最重要的是，他彷彿是冷血的……若他是比利時或英格蘭人，他早已是球星，可惜摩洛哥一向不為人熟知。」

但情況早已改寫，今屆世界盃，摩洛哥成為首支打入4強的非洲球隊，陣中球員除了早已成名的薛耶治和夏基美外，都引來豪門注意，保奴也盛傳獲皇家馬德里等頂級球會青睞。

摩洛哥能走得這麼遠，保奴是一大功臣。（Getty Images）

不過，保奴眼前還有兩場世界盃賽事，也是他生涯最重要的賽事——4強對法國之後，會是決賽？還是季軍戰？稍後便揭曉。可以肯定的是，保奴花了廿多年等待終於登上生涯至今的巔峰，無論結果如何，都不足後悔。

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