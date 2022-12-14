世界盃｜摩洛哥逾半球員國外出生歐洲落班　為非洲創4強歷史

摩洛哥成為首支打入世界盃4強的非洲球隊，球隊26人當中，有14人在國外出生，而且包括夏基美（Achraf Hakimi）、薛耶治（Hakim Ziyech）與耶辛尼保奴（Yassine Bounou）三名主將在內的20名球員，均效力歐洲球會，是以摩洛哥的實力絕不遜色。



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夏基美 效力球會：巴黎聖日耳門

在西班牙出生的夏基美，長大後選擇代表摩洛哥。（Getty Images）

夏基美雖在西班牙出生，但他對西班牙無甚歸屬感，故選擇代表父母祖國摩洛哥。

這名速度飛快的後衛，2021年以打破阿拉伯球員轉會費紀錄的7100萬歐元，從意甲國際米蘭轉投法甲球會巴黎聖日耳門，隨即與球隊奪得聯賽冠軍。他今屆世界盃繼續擔當重要角色，夏基美在4強賽前的嘗試突破次數（95次）、完成突破次數（64次）與傳球次數（228次）均是隊內之冠，球隊更在晉級途中淘汰西班牙，對夏基美而言別具意義。

薛耶治 效力球會：車路士

曾稱不會再為國上陣的薛耶治（上），在世界盃繼續擔任球隊進攻核心。（Getty Images）

荷蘭出生的薛耶治，曾代表荷蘭U21出戰，其職業生涯亦在荷蘭展開。他2015年起選擇代表摩洛哥出戰，然而到了今年，他與時任教練夏利賀錫（Vahid Halilhodzic）不和，並稱不會再為國效力。

摩洛哥足總在8月辭退夏利賀錫，改由列格古（Walid Regragui）擔任國家隊主帥，列格古說服薛耶治歸隊，一起出戰世界盃。薛耶治今屆繼續發揮其進攻發動機效用，在4強賽前除錄得1次助攻外，攻門次數（8次）、傳中次數（20次）、中場與防線之間接球次數（59次）均是隊內最多。

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耶辛尼保奴 效力球會：西維爾

耶辛尼保奴的出色表現，助球隊創下歷史。（Getty Images）

加拿大出生的耶辛尼保奴，年幼時已回到摩洛哥，並在當地球會韋達卡薩白蘭卡出道。他在2012年轉投馬德里體育會後，輾轉被租借至薩拉戈薩、基羅納與西維爾，西維爾終在2020年將他收歸旗下，成為球隊一號門將。

保奴自2013年起代表摩洛哥出戰，今屆世界盃他大展身手，只在分組賽對加拿大失了一球烏龍球，其餘對克羅地亞、葡萄牙、西班牙與比利時均力保不失，是球隊今屆晉級一大功臣。

除上述三人，球隊仍有17名球員效力歐洲球會，雖然並非全部頂級，但對球員累積實戰經驗有一定幫助。

其餘在歐洲落班的球員：

查迪拉（Walid Cheddira）效力球會：巴里

安尼斯利（Youssef En-Nesyri）效力球會：西維爾

保法爾（Sofiane Boufal）效力球會：昂熱

伊薩蘇尼（Abde Ezzalzouli）效力球會：奧沙辛拿

阿布基拉（Zakaria Aboukhlal）效力球會：圖盧茲

艾簡拿斯（Bilal El Khannous）效力球會：亨克

阿馬拿（Selim Amallah）效力球會：標準列治

伊利亞斯查亞（Ilias Chair）效力球會：昆士柏流浪

沙比尼（Abdelhamid Sabiri）效力球會：森多利亞

薩路利（Anass Zaroury）效力球會：般尼

奧拿希（Azzedine Ounahi）效力球會：昂熱

蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）效力球會：費倫天拿

達尼（Achraf Dari）效力球會：比斯特

艾美治（Jawad El Yamiq）效力球會：華拉度列

路曼沙斯（Romain Saïss）效力球會：比錫達斯

阿古特（Nayef Aguerd）效力球會：韋斯咸

馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）效力球會：拜仁慕尼黑

