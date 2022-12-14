世界盃2022｜摩洛哥足球耕耘十載　雙管齊下加耐性終於開花結果

摩洛哥在今屆世界盃創出佳績，成為首支打入4強的非洲球隊，將於今晚深夜決戰衛冕的法國，爭入決賽。摩洛哥如今震驚世界，除了歸功主帥列格古的帶領以及薛耶治等球員的落力發揮，背後還有班無名功臣努力了超過10年，終於等到收成期。摩洛哥一方面努力尋找在歐洲出生的摩裔球員，說服他們代表祖國，另一方面大灑金錢興建青訓學院，培養土生土長的新一代。



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摩洛哥教練列格古有「摩洛哥哥迪奧拿」的外號。（Getty Images）

說摩洛哥是半支歐洲國家隊也不為過，在今屆世界盃的26人大軍當中，有14名球員在國外出生，大部分來自歐洲國家。前場核心薛耶治在荷蘭出生，踢過荷蘭小國腳，當他要選擇大國腳時，與荷蘭及摩洛哥雙方的教練都談過，最後選擇了祖國摩洛哥。

防中蘇夫恩岩拉伯特跟薛耶治一樣，在荷蘭出世及成長，又踢過荷蘭U15，但決定轉為摩洛哥披甲。岩拉伯特說：「我父母是摩洛哥人，祖父母也是摩洛哥人，我每次去到那裏，都有種無法用言語形容的感覺。那裏就是我的家。荷蘭當然也是我的家，但摩洛哥很特別。」

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夏基美是摩洛哥陣中另一焦點巨星，他在西班牙出世，於皇馬青年軍成長。（Getty Images）

8強淘汰葡萄牙的最佳球員、摩洛哥門將耶辛尼保奴在加拿大出世。右閘夏積美在西班牙出世，在皇家馬德里青訓營長大。另一邊閘位馬沙拉奧就是荷蘭出生。中場伊利亞斯查亞、阿馬拿、翼鋒薩路利在比利時出世。隊長路曼沙斯、鋒線的保法爾以及教練列格古都在法國出世。

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列格古與摩洛哥球員慶祝晉級。（Getty Images）

摩洛哥是歐洲其中一個最龐大的移民人口，估計有500萬人。有摩洛哥當局的統計指，在歐洲生活的18至35歲摩洛哥人當中，有61%每年都會回祖國至少一次。

摩洛哥足總早就意識到這班在歐洲出生的摩裔球員，球探散佈在歐洲各國，發掘潛在可以代表摩洛哥踢國際賽的球員。在比利時當青年軍教練的莫高咸（Noureddine Moukrim）本身也是摩洛哥人，而且為摩洛哥足總在當地做球探已經9年。他說：「我們很早就會接觸球員，希望吸引他們代表摩洛哥。我們從不會強逼的，只會跟球員及他們的家人坦誠討論。」

摩洛哥前場核心薛耶治，他本身還可以選擇代表荷蘭。（Getty Images）

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雖然摩洛哥有誠意，但要說服歐洲摩裔球員為祖國披甲也非易事。一來，那些摩裔球員在歐洲出生及成長，對成長國度的歸屬感可能比摩洛哥更深；二來歐洲足球舞台更大，如果實力踢得上，較多會傾向代表歐洲國家隊，彷彿是那些實力不足以在歐洲國家隊立足的，才會退一步選摩洛哥。近年在球壇發光發熱的摩裔球員有比利時的費蘭尼、荷蘭的艾費利及法國的阿爾拉米。

摩洛哥足總及列格古招募那麼多海外摩裔球員，亦引起國內爭議的聲音，這班認祖歸宗的球員會否壓縮了土生土長球員的空間？列格古日前回應：「在世界盃前，有很多問題關於這些球員在歐洲出生而非摩洛哥，很多記者都問我，為何不用那些摩洛哥出生的球員？」

摩洛哥在分組賽爆冷擊敗比利時，列格古與球員慶祝。（Getty Images）

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「如今，我們展示了每個摩洛哥人都是摩洛哥人。當他來到國家隊，他就願意為國家隊而死，為國家隊而戰鬥。作為教練，其實我都在法國出世的，但沒有人能夠擁有如我一樣的愛國之心。」

雖然尋找流落歐洲的摩裔球員是個加強國家隊實力的好方法，因為這班球員長期接受歐洲高水準的足球訓練，但摩洛哥亦清楚足球世界的成功定律，青訓是不可或缺的。

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摩洛哥分組賽擊敗比利時後，夏基美跑到場邊親吻母親。（夏基美Twitter）

在十多年前，在摩洛哥國王穆罕默德六世指示下，他們在塞拉市興建一所國立足球學院，於2009年落成，名為穆罕默德六世足球學院。足球學院佔地250公頃，入面多個球場、學校、酒店以及醫療大樓，其中還一個可供球員全天候練波的室內球場。國王全力資助足球學院發展，並得到部分私人企業的投資。

經過十多年的努力，這所足球學院的畢業生開始獨當一面，外流歐洲，成為摩洛哥國家隊的中流砥柱，例如在8強對葡萄牙頂入頭槌的前鋒安尼斯利，他在2011到2015年於足球學院受訓，之後外流到西班牙，現效西維爾。中堅阿古特在2012到2014年在足球學院成長，如今效力韋斯咸。

魯賓戴亞斯與迪奧高哥斯達誤會，安尼斯利頂入，摩洛哥以1：0擊敗葡萄牙入4強。（Getty Images）

中場奧拿希也是穆罕默德六世足球學院的產品，現效昂熱。摩洛哥在16強淘汰了西班牙，賽後西班牙主帥安歷基點名大讚奧拿希，他說：「那個8號球員令我感到驚喜。天呀！這個小伙子究竟從哪裏來的！」

摩洛哥中場奧拿希在16強後獲安歷基盛讚。（Getty Images）

在國王的支持下，摩洛哥足總全方位推廣足球。他們在2020年主辦了五人足球非國盃，奪得冠軍；在去年的五人足球世界盃，他們踢到入8強，不敵巴西止步。男子足球有好成績之外，他們是全球罕有設兩級職業女子足球聯賽的國家。在今年的女子非國盃，她們創出國家史上佳績，奪得亞軍，將會在明年首次出戰女足世界盃。

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摩洛哥足球的成功，背後不得不歸功於國王穆罕默德六世全力支持，投放大量資源。不過，足球並非一項有錢就萬能的運動，還要專業及耐心。摩洛哥足總在十多年前的長遠規劃，重視青訓，全方位推廣足球，才換來今日的開花結果。

摩洛哥國王穆罕默德六世。（Getty Images）

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