世界盃2022｜法國摩洛哥未開波先有火花　一切源於歷史遺留問題

世界盃四強今晚上演第二場賽事，法國與「非洲新貴」摩洛哥將會爭奪最後一張決賽入場券。兩國之間除了在足球場上對碰的「新仇」以外，還有歷史意義上的「舊恨」——摩洛哥曾被法國佔領，成為法屬領土。

法國與摩洛哥之間的新仇舊恨，今夜於足球場上爆發。



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世界盃四強 法國對摩洛哥

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法國與摩洛哥兩國近代之間的恩怨，要由第一次世界大戰前說起。自1904年大英帝國公開承認法國在摩洛哥擁有主權後，各國就摩洛哥主權爭議於1905年及1911年發生過兩次「摩洛哥危機」，而當時摩洛哥國內對法國政權有零星反抗。

最終1912年的《費茲條約》（Treaty of Fes）確認摩洛哥為法國的受保護國。

麥巴比與夏基美同屬巴黎聖日耳門隊友，今晚就要對碰。

兩國關係及至第二次世界大戰完結後便有所變化，摩洛哥乘當時非洲反殖民地浪潮，向法國爭取獨立，摩洛哥1955年宣佈獨立，正式脫離法國管治。

雖說摩洛哥多年被法國統治，但摩洛哥並未有如鄰國阿爾及利亞一樣與法國決裂，畢竟阿爾及利亞需要以戰爭形式向法國爭取獨立。摩洛哥獨立後與法國一直維持良好關係，而當時不少摩洛哥人都會選擇移居法國。

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現時法國逾2%人口（約150萬人）帶摩洛哥血統，摩洛哥現役國家隊陣中亦有不少球員自幼在法國足球系統受訓，甚至是在法國土生土長，例如中堅路曼沙斯（Romain Saiss），便是在法國出生，一直都在法國球會效力，而父親是摩洛哥人的沙斯最後決定代表摩洛哥國家隊；中場保法爾（Sofiane Boufal）亦有類似背景。

法國與摩洛哥殺入四強時，兩隊球迷都有走上巴黎街頭大肆慶祝。今晚無論結果如何，足球場上的「新仇」加上兩國歷史的「舊恨」，相信巴黎必有大事發生。