世界盃2022｜法國摩洛哥未開波先有火花　一切源於歷史遺留問題

撰文：隊長
出版：更新：

世界盃四強今晚上演第二場賽事，法國與「非洲新貴」摩洛哥將會爭奪最後一張決賽入場券。兩國之間除了在足球場上對碰的「新仇」以外，還有歷史意義上的「舊恨」——摩洛哥曾被法國佔領，成為法屬領土。
法國與摩洛哥之間的新仇舊恨，今夜於足球場上爆發。

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

世界盃四強　法國對摩洛哥
今晚深夜3時　VIU 99台免費直播

法國與摩洛哥兩國近代之間的恩怨，要由第一次世界大戰前說起。自1904年大英帝國公開承認法國在摩洛哥擁有主權後，各國就摩洛哥主權爭議於1905年及1911年發生過兩次「摩洛哥危機」，而當時摩洛哥國內對法國政權有零星反抗。

最終1912年的《費茲條約》（Treaty of Fes）確認摩洛哥為法國的受保護國。

世界盃2022｜摩洛哥足球耕耘十載　雙管齊下加耐性終於開花結果世界盃講古．摩洛哥｜由家族羈絆到阿拉伯文化圈　就是最美麗足球
麥巴比與夏基美同屬巴黎聖日耳門隊友，今晚就要對碰。

兩國關係及至第二次世界大戰完結後便有所變化，摩洛哥乘當時非洲反殖民地浪潮，向法國爭取獨立，摩洛哥1955年宣佈獨立，正式脫離法國管治。

雖說摩洛哥多年被法國統治，但摩洛哥並未有如鄰國阿爾及利亞一樣與法國決裂，畢竟阿爾及利亞需要以戰爭形式向法國爭取獨立。摩洛哥獨立後與法國一直維持良好關係，而當時不少摩洛哥人都會選擇移居法國。

世界盃2022｜非洲奇兵摩洛哥惡鬥法國　面對麥巴比主帥未驚過世界盃｜摩洛哥逾半球員國外出生歐洲落班　為非洲創4強歷史世界盃｜法國撼摩洛哥爭決賽席位　ViuTV深夜3點免費播｜持續更新

有用連結：

世界盃2022專頁登場　緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間　32隊名單賽程

現時法國逾2%人口（約150萬人）帶摩洛哥血統，摩洛哥現役國家隊陣中亦有不少球員自幼在法國足球系統受訓，甚至是在法國土生土長，例如中堅路曼沙斯（Romain Saiss），便是在法國出生，一直都在法國球會效力，而父親是摩洛哥人的沙斯最後決定代表摩洛哥國家隊；中場保法爾（Sofiane Boufal）亦有類似背景。

法國與摩洛哥殺入四強時，兩隊球迷都有走上巴黎街頭大肆慶祝。今晚無論結果如何，足球場上的「新仇」加上兩國歷史的「舊恨」，相信巴黎必有大事發生。

世界盃2022｜摩洛哥如何走過奇蹟之路　非洲足球等待32年的突破世界盃︱摩洛哥挫葡萄牙　球員與媽媽共舞　門神父子球場變遊樂場世界盃2022｜摩洛哥創歷史贏葡萄牙入4強　C朗後備入替難改寫敗局世界盃｜摩洛哥成第四支非洲球隊晉8強　一文回顧前三支非洲勁旅世界盃熱話｜摩洛哥挫西班牙首晉8強　國王穿球衣現身與民同樂世界盃人物誌︱摩洛哥之心夏基美　淘汰西班牙的「最熟悉陌生人」世界盃2022｜摩洛哥闖4強背後功臣　認識他們的哥迪奧拿：列格古世界盃｜摩洛哥神將領軍連挫西班牙比利時　薛耶治狗雄變英雄
世界盃︱美斯獲摯友阿古路送驚喜　見面即擁抱：你怎猜到是我？世界盃︱阿根廷12碼惹爭議　莫迪歷：球證是災難　名宿撐龍門被撞世界盃︱阿根廷入決賽首都萬民狂歡　「美斯美斯美斯」呼聲不絕世界盃2022｜美斯大讚阿根廷4強部署收效　克羅地亞盡在掌握之中世界盃2022｜莫迪歷最後一舞遺憾收場　賽後風度依然：祝美斯好運世界盃球評｜阿根廷戰術得宜解決加時之王　一招逼出克羅地亞弱點世界盃2022｜美斯個人表演神級助攻　完爆克羅地亞20歲中堅世界盃｜阿根廷新一代艾華利斯孭飛　昔日合照小球迷變美斯好拍檔世界盃2022｜摩洛哥足球耕耘十載　雙管齊下加耐性終於開花結果世界盃2022｜迪甘斯大談法國對摩洛哥部署　已有「作客」心理準備
世界盃
2022年卡塔爾世界盃
法國足球隊
摩洛哥足球隊
足球