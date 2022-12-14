世界盃2022｜非洲奇兵摩洛哥惡鬥法國　面對麥巴比主帥未驚過

世界盃進入最後直路，今屆奇兵摩洛哥將與衛冕的法國爭入決賽，主帥列格古出席賽前記者會，強調不會滿足於現狀，必定力爭決賽席位。面對對方主將麥巴比，列格古坦言不會像英格蘭般設定特別戰術。



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摩洛哥創下歷史，殺敗葡萄牙，成為首支殺入4強的非洲球隊，將與衛冕的法國爭入決賽。摩洛哥連續淘汰兩「牙」後，氣勢如虹，目標當然是高舉大力神盃。

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摩洛哥連續淘汰西班牙與葡萄牙，成為首支非洲球隊躋身4強。（Getty Images）

摩洛哥主帥列格古（Walid Regragui）出席賽前記者會，先向法國笠高帽，大讚法國擁有頂級的迪甘斯領軍，與世界冠軍交手，早已預料是硬仗一場。若然摩洛哥要延續神奇之旅，列格古坦言要法國「幫幫手」，「我希望法國隊有輕敵之心，不尊重我們，否則賽事將會十分難踢。」列格古強調，打入4強不會滿足，如今目標是打入決賽。

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摩洛哥主帥列格古坦言鬥法國將會是一場硬仗。（Getty Images）

基利安麥巴比必定是摩洛哥的心腹大患，上仗英格蘭針對防守他，即使能夠克制麥巴比的表現，卻走漏了基沙文。列格古被問及如何防守麥巴比時，他直言無招勝有招，彷彿暗諷英軍一樣，「我們不會特定戰術箝制麥巴比，因為法國不是一人球隊，他們有太多好球員，就像基沙文一樣，若果只專注在麥巴比身上，將會是一個錯誤。」

知己知彼，百戰百勝，面對麥巴比，列格古如此「老定」，全因隊中擁有他，「夏基美每天也與麥巴比在巴黎聖日耳門一同訓練，他比我更清楚麥巴比，所以夏基美知道如何應付對方。夏基美是世界上頂級球員之一，相信兩人有一番精彩的對決。」

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同樣效力巴黎聖日耳門的麥巴比與夏基美，將在4強戰正面交鋒。（Getty Images）

法國再添兩傷兵

法國在關鍵一戰再度傳出有「十字兵」，法國《隊報》透露中場拉比奧特與中堅烏柏美卡奴齊齊缺席操練，二人同樣因病未能練波。法國足總其後確認這消息，並指兩人休息後，與隊友在健身室一同操練。

拉比奧特與烏柏美卡奴有病在身，未知陣中是否有更多球員染病，或許影響主帥迪甘斯的部署。

拉比奧特（左）與烏柏美卡奴（右）齊齊因病缺席操練。（Getty Images）

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