世界盃｜摩洛哥負法國無緣決賽　主帥列格古：全球也為球隊感驕傲

首支闖入世界盃4強的非洲球隊摩洛哥0：2不敵法國，未能晉級決賽，主帥列格古（Walid Regragui）稱球隊已竭盡全力，豪言全世界也會為摩洛哥感到驕傲。



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摩洛哥可謂今屆最大黑馬，球隊身處F組，被看淡下先以0：0賽和上屆亞軍克羅地亞，繼而爆冷以2：0擊敗上屆季軍比利時，以小組首名資格昂然晉級16強，令外界跌破眼鏡。

這支非洲雄獅從分組賽突圍後，更接連淘汰歐洲兩大強隊西班牙與葡萄牙，成為史上首支晉級世界盃準決賽的非洲球隊，開創足球歷史新一章，球隊的高水準表現，亦令球迷留下深刻印象。

摩洛哥今屆創下歷史，成為首支晉級世界盃4強的非洲球隊。（Getty Images）

主帥列格古：已盡全力，全世界也為摩洛哥感驕傲

可惜在連場硬仗後，摩洛哥受到主力傷患問題困擾，防守不若之前穩固，終以0：2遭上屆冠軍法國擊敗，遺憾4強止步。

摩洛哥主帥列格古賽後坦言，球隊已竭盡所能，「我們已盡全力，這點是最重要的」，並為麾下感到自豪：「我、國王、所有摩洛哥人都為球隊感到驕傲，我亦認為全世界都會為球隊的決心感到驕傲。球隊全力比賽，令世界對摩洛哥與非洲足球留下好印象。」

「我們明白球隊已創下偉大成就，我們從傳媒、社交媒體、電視上知道，我們看到照片，我們看到每一個人也為我們的國家感到驕傲。」他續稱，「我認為，全個世界也會為這支摩洛哥隊感到自豪，因為我們顯示出強大欲望，我們很努力，我們踢出誠實、努力的足球。」

隊長路曼沙斯在上半場21分鐘已被換離場。（Getty Images）

傷兵問題嚴重：「很多球員只能發揮60%水平」

較為可惜的是，摩洛哥陣中受傷兵問題困擾，未能在今仗發揮最佳水平。列格古稱，守將阿古特（Nayef Aguerd）熱身時受傷，此外上半場21分鐘已被換離場的路曼沙斯（Romain Saiss）與另一球員馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）均帶病上陣，「我們有太多傷兵，很多球員只能發揮60%左右的水平。」惟他同時稱，「那並非（落敗）藉口。」

「我們為最微細的失誤付出代價」，他表示，比賽早段已失一球，使比賽相當難踢，「我們開賽表現不夠好，上半場犯下太多技術失誤，然後第二個失球殺死了我們（and the second goal kills us）。」即使表現未如他和摩洛哥球員所想，列格古聲言：「但那也帶不走我們之前達成的一切。」

列格古指球隊已盡其所能。（Getty Images）

「這一步或許實在太遠」

列格古說，為應付法國一雙快翼麥巴比和奧士文尼迪比利，他改變了摩洛哥的防守策略，在麥巴比交出2：0奠勝的漂亮傳球前，戰術大致上是成功的，他無奈道：「在世界盃決賽周，這一步或許實在太遠。」他覺得，球隊不是輸在質素或戰術，而是體能，「我們有太多球員只得60%（體能），而且已經是連續幾仗有此狀況。」

雖然法國令摩洛哥無緣決賽，但在法國出生的列格古大方表示，自己會支持法國贏得今屆冠軍，「恭喜法國，我們現在會支持他們。」他又稱：「我喜歡年輕的麥巴比，今屆法國奪冠的話他的成就將追近比利，而我們亦可以說球隊是輸給世界冠軍。」賽後列格古亦特別在球員通道與麥巴比交談一番。

摩洛哥在季軍戰會遇上克羅地亞，列格古稱會讓未出過場的球員上陣，並全力爭勝。

列格古指法國若能奪冠，麥巴比（圖左）的成就可追近比利。（Getty Images）