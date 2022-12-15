世界盃｜法國決賽鬥阿根廷一大無形障礙　兩球員已倒下衛冕藏隱憂

法國在世界盃準決賽2：0擊敗摩洛哥，連續兩屆晉身決賽，離衛冕只差一步。雖然球隊獲勝，但主帥迪甘斯（又譯：德尚／Didier Deschamps）賽後透露陣中有一大隱憂。



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烏柏美加奴、拉比奧特與京士利高文今場未有上陣。（Getty Images）

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法國對摩洛哥的準決賽一戰，迪甘斯並無派出在8強擔任正選的中堅烏柏美加奴（Dayot Upamecano）及中場大將拉比奧特（Adrien Rabiot），其中拉比奧特更是不入大軍名單，被要求留在酒店房間。同樣未有登場的京士利高文（Kingsley Coman），在比賽當日中午起發燒。

賽後主帥迪甘斯透露，部分球員受病毒感染，球隊需要採取預防措施，防止病毒擴散。

迪甘斯稱球隊正採取病毒預防措施。（Getty Images）

法國大軍正受病毒感染困擾

迪甘斯稱，烏柏美加奴在8強對英格蘭後，已開始感到不適，「當球員全力比賽後，身體會變得虛弱，令他們更容易感染病毒。」

迪甘斯說：「我們正採取所有必要的預防措施，確保病毒不會擴散，但病毒是具傳染性的，我們必須做預防措施，早前亦將他（烏柏美加奴）、拉比奧特與隊伍分開。」根據體育媒體《The Athletic》報道，法國隊工作人員為安全起見，亦要求記者採訪迪甘斯與球員時戴上口罩，預防病毒傳染。

法國將在周日（18日）決賽迎戰阿根廷。（Getty Images）

法國對阿根廷的決賽會在香港時間周日（18日）晚上11時上演，迪甘斯表示，烏柏美加奴現時已康復，但暫時狀態未達100%，決賽時料可復出；拉比奧特則要繼續休息，希望他屆時情況好轉並可以上陣。