世界盃︱麥巴比勁射省到球迷暈陀陀　即衝往看台慰問傷勢︱有片

世界盃法國兩球擊敗摩洛哥，賽前發生一段小插曲。基利安麥巴比（Kylian Mbappe）熱身時省中自家球迷，對方一度有點神智不清，「麥總」立即上前慰問。



法國主力麥巴比今屆世界盃已攻入5球，正跟阿根廷球王美斯競爭神射手寶座，麥巴比賽前熱身依然「腳腳七注」，絕無腳軟，但其中一球射門卻偏離目標，意外省中龍門後方看台上的法國球迷。

這名相信是面部被擊中的擁躉，臉部通紅，倒在身旁朋友的懷中，看似難以呼吸，甚至有點暈眩、意識不清，幸好沒有流鼻血。麥巴比知道自己「闖禍」後，立即跨過廣告板來到看台前道歉，並慰問對方情況。

麥巴比賽前熱身依然「腳腳七注」，但其中一球偏離目標，意外省中龍門後方看台上的法國球迷。（Getty Images）

他靠近看台邊，輕拍球迷的右臂，但對方還沒回過神來，不斷摸着自己的頭，幾秒後才望向麥巴比；麥巴比雙手緊握着球迷，確認對方沒大礙後才返回場內。

雖然該名球迷最終甚至要用水沖臉才變得清醒，但總算近距離接觸過「麥總」，相信經歷已十分難忘。

有網民大讚麥巴比展示了球員對球迷的愛，也十分有體育精神及大將之風。有人也突破盲點，打趣指該球迷反應就如遇上車禍一樣，疑惑道：「究竟麥巴比的射門有幾大力？」

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