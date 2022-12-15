世界盃︱比利時LinkedIn公開聘主教練　十大要求其中一項強人所難

比利時在世界盃出局後，主教練馬天尼斯（Roberto Martinez）離隊，該國足總竟在LinkedIn上公開招聘接任人，引起熱議。



貴為上屆世界盃季軍兼世界排名第二，比利時在2022世界盃分組賽錄得1勝1和1負，排小組第三出局。主帥馬天尼斯賽後宣布離任，結束6年執掌生涯。

馬天尼斯離開比利時國家隊。（Getty Images）

有別於聘請足球主帥的慣常做法——自行草擬領隊清單、私下聯絡了解對方意向再商討合約條件，比利時足總選擇在求職平台LinkedIn招聘下一任主教練，並列出以下對新帥的10項要求：

1. 有抱負、雄心勃勃

2. 有高水平國際賽執教經驗

3. 有戰術知識及洞察力

4. 有適當的個人能力

5. 能管理頂級球員

6. 能建立緊密的團隊

7. 能讓青年球員融入球隊

8. 能用數據、科技支持想法

9. 能有效利用比利時足總架構及專家

10. 能在頂級大賽中贏得冠軍



迪布尼今屆世界盃表現相對球會時失色，新領隊必須擁有使用他的「說明書」。（Getty Images）

以上條件大部份都合理，但最後一項卻引起熱議，因為是否贏得大賽冠軍，實在牽涉太多教練也不能控制的因素。

招聘廣告又指出，新教練同時要擔任比利時足球大使，幫助宣傳比利時足總的價值觀。相信利用如此公開的方法招聘下，比利時足總會收到成千上萬不合資格的求職信。

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