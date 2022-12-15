世界盃︱比利時LinkedIn公開聘主教練 十大要求其中一項強人所難
撰文：袁志浩
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比利時在世界盃出局後，主教練馬天尼斯（Roberto Martinez）離隊，該國足總竟在LinkedIn上公開招聘接任人，引起熱議。
貴為上屆世界盃季軍兼世界排名第二，比利時在2022世界盃分組賽錄得1勝1和1負，排小組第三出局。主帥馬天尼斯賽後宣布離任，結束6年執掌生涯。
有別於聘請足球主帥的慣常做法——自行草擬領隊清單、私下聯絡了解對方意向再商討合約條件，比利時足總選擇在求職平台LinkedIn招聘下一任主教練，並列出以下對新帥的10項要求：
1. 有抱負、雄心勃勃
2. 有高水平國際賽執教經驗
3. 有戰術知識及洞察力
4. 有適當的個人能力
5. 能管理頂級球員
6. 能建立緊密的團隊
7. 能讓青年球員融入球隊
8. 能用數據、科技支持想法
9. 能有效利用比利時足總架構及專家
10. 能在頂級大賽中贏得冠軍
以上條件大部份都合理，但最後一項卻引起熱議，因為是否贏得大賽冠軍，實在牽涉太多教練也不能控制的因素。
招聘廣告又指出，新教練同時要擔任比利時足球大使，幫助宣傳比利時足總的價值觀。相信利用如此公開的方法招聘下，比利時足總會收到成千上萬不合資格的求職信。
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比利時在2022世界盃成績如何？
分組賽止步。
比利時有哪些球星？
奇雲迪布尼、盧卡古、高圖爾斯等。