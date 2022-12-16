世界盃︱你可能錯過了感人一幕　美斯令阿根廷教練史卡朗尼變喊包

美斯以神級演出帶領阿根廷勇闖2022世界盃決賽，僅較他大9年的國家隊教練史卡朗尼（Lionel Scaloni）一再感性落淚。

他先在對克羅地亞前接受國際足協官網訪問期間突然感觸邊說邊哭，當阿根廷擊敗克羅地亞後，他亦悄悄抹眼淚，跟美斯相擁時亦喜極而泣。



阿根廷擊敗克羅地亞晉世界盃決賽，史卡朗尼與美斯相擁，一個在笑、一個在哭。（Getty Images）

阿根廷在今屆世界盃先苦後甜，分組賽首仗領先一球下被沙特阿拉伯2：1反勝，爆出驚世冷門。他們之後重整旗鼓，連勝墨西哥和波蘭，有驚無險首名晉級淘汰賽。16強2：1僅勝澳洲、8強與荷蘭激鬥120分鐘靠互射十二碼力壓對手出線，表現漸入佳境，準決賽對克羅地亞美斯交出球王級水準領軍大勝3：0，阿根廷繼2014年後再闖決賽。

準決賽前，國際足協官網上載阿根廷教練史卡朗尼訪問片段，當被問及阿根廷支持者時，這位44歲教頭說道，「這支球隊是為人民而戰、為家庭而戰、為榮譽而戰。他們不是為了金錢。」

阿根廷感性教練史卡朗尼：

+ 1

說到這裏，他忽然感慨萬千，向記者抱怨：「你令我感性起來」，隨即雙眼通紅續說：「我們知道、我們知道人們的付出……我們看到球迷的影像，他們放下工作和一切到來支持我們。我許願，希望我們能為他們帶來一些快樂。」

「我們知道，有時一切要視乎情況，但我們已預備好、付出所有。」淚水一直在史卡朗尼眼眶打轉，說這句時，男兒淚早已奪眶而出。

美斯領阿根廷再闖決賽後，與史卡朗尼深情相擁。（Getty Images）

阿根廷對克羅地亞一仗球證完場雞一鳴，美斯深情與史卡朗尼擁抱，二人初時均笑笑口，期間不知美斯跟史卡朗尼說了些什麼，這位感性少帥隨即「變臉」，頭現青筋、再次眼紅紅，看似快要哭起來。

他獨自站立一陣子，似乎想冷靜下來，並乘眾人不覺悄悄以衣袖抹去眼淚。

美斯令史卡朗尼變喊包：

+ 1

史卡朗尼賽後被問及美斯是否史上最佳球員，他說：「有些時候看來，我們純粹由於身為阿根廷人才這樣說，但我從未抱有懷疑。每次當他上陣，均為隊友帶來巨大動力。對於美斯，我已無話可說，球隊能擁有他實是榮幸。」

對於領軍晉身世界盃決賽，史卡朗尼稱，「難以用言語形容，身為阿根廷人，這是我一直以來的夢想。這是非常激動一刻，我們的人民以難忘的方式一路支持我們。我們創造了歷史。」

12月17日（六）晚上11時：【季軍戰】克羅地亞 對 摩洛哥（ViuTV免費直播）

12月18日（日）晚上11時：【決賽】阿根廷 對 法國（ViuTV免費直播）

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

阿根廷足球國家隊教練是誰？ 阿根廷主帥是44歲的史卡朗尼（Lionel Scaloni），他昔日是球員，退役後轉當教練，2018年起執教阿根廷，僅較美斯年長9年。 阿根廷曾否贏過世界盃？ 有，阿根廷先後在1978、1986兩度封王，2022年他們亦已晉身決賽，力爭第三度奪冠。

美斯令史卡朗尼變喊包影片：

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程