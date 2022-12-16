世界盃︱葡萄牙主帥山度士離任　淘汰賽C朗放後備8強出局惹爭議

撰文：吳慕兒
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葡萄牙在2022世界盃8強不敵摩洛哥出局，葡國足總周四宣布教練費蘭度山度士（Fernando Santos）離任。
葡萄牙足總聲明指出：「葡萄牙足總及費蘭度山度士同意中止一趟自2014年9月起非常成功的旅程。」

葡國足總周四宣布教練費蘭度山度士（Fernando Santos）離任。（Getty Images）

「國家隊在卡塔爾經歷一次世界盃最後階段其中一次最佳演出後，葡萄牙足總和費蘭度山度士明白現在時適當時候展開新一個循環。葡萄牙足總現在將開始篩選下任教練的過程。」

68歲的山度士自2014年起執教葡萄牙國家隊，2016年歐洲國家盃領軍贏得成年隊歷來首項國際賽冠軍，他其後再帶隊奪得2019年歐洲國家聯賽（歐國聯）錦標。星光熠熠的葡萄牙是今屆世界盃熱門球隊之一，可是他們在8強0：1不敵摩洛哥，表現令人失望，尤其山度士先後在16強和8強兩場淘汰賽均將陣中巨星C朗拿度放在後備席上，惹來爭議。

他跟葡萄牙合約原定2024年歐國盃後才屆滿，但在今屆世界盃後提早完結。

68歲的山度士自2014年起執教葡萄牙國家隊，2016年歐洲國家盃領軍贏得成年隊歷來首項國際賽冠軍。（Getty Images）

山度士離任消息公布後，葡萄牙足總上載一條感謝他的短片，山度士在片中發表感言說：成為葡萄牙國家隊教練是「夢想成真」以及達成「人生目標」。他更指：「當你帶領一群人，便必須作出困難決定。我的決定不能令所有人高興是正常的事，但我所作決定總是為球隊最大利益着想。」

今屆世界盃山度士先後在16強和8強兩場淘汰賽爭議地將C朗拿度放在後備席。（Getty images）

他這句話，難免令人聯想今屆世界盃山度士先後在16強和8強兩場淘汰賽爭議地將C朗拿度放在後備席，16強對瑞士一仗葡萄牙大勝6：1，可是8強對摩洛哥0：1敗陣，賽後山度士堅稱無悔決定，「沒有後悔，我認為這球隊對瑞士打得很好，C朗是偉大球員，有需要時他會上陣。」

山度士說：「最沮喪的兩個人一定是C朗和我本人。我們當然不開心，但這就是教練和球員工作的一部分。」

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葡萄牙曾贏過幾多次世界盃冠軍？

0次，葡萄牙從未贏得世界盃。

C朗拿度今年幾多歲？他效力什麼球隊？

C朗拿度目前37歲，他在世界盃前與曼聯解約，目前正等待落班。

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