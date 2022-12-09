劍擊世界盃｜崔浩然闖正賽32強或遇張家朗　楊子加明撼世界第8

花劍世界盃周五（9日）在日本東京展開，陣容鼎盛的男子花劍隊分途出擊，除張家朗與蔡俊彥以世界排名直入正賽外，其餘10名港將今日在資格賽爭取正賽席位，最終崔浩然與楊子加過關斬將，殺入64強。



男子花劍隊人強馬壯，派出12人參加今站賽事，張家朗和蔡俊彥直接取得64強席位。除林浩朗外，男花合共9人於分組賽突圍而出，爭取正賽資格。

劍擊世界盃｜新賽季開鑼 港隊改制港將盡出 張家朗江旻憓明登場

男花世界盃東京站名單：

張家朗、蔡俊彥、崔浩然、張小倫、蔣翱駿、吳諾弘、楊子加、鄭鐵男、梁千雨、陳建雄、招文韜、林浩朗



崔浩然在分組賽以5勝1負出線，並取得正賽資格。（資料圖片／鄭子峰攝）

崔浩然及楊子加同闖正賽

崔浩然以5勝1負在小組出線，256強輪空，128強以15：10擊敗中華台北對手陳弈通，率先躋身明日64強。楊子加在今站亦表現強勢，出線後先淘汰以15：6輕取斯洛伐克的Cedrik Serri，再以15：9擊退比利時劍手Mathieu Nijs，繼4月在塞爾維亞貝爾格萊德站後再闖正賽。

楊子加繼4月在塞爾維亞貝爾格萊德站後再闖正賽。（資料圖片／趙子晉攝）

崔浩然將在明日的64強與法國劍手Alexandre Sido對戰，勝出的話有機會在32強與張家朗相遇，後者明日登場，與法國的Pierre Loisel爭奪32強席位。

蔡俊彥則與韓國的Choi Minseo爭出線，楊子加將硬撼世界排名第8的埃及劍手咸薩（Mohamed Hamza）。

直入正賽的張家朗將在明日登場，晉級後有機會對上隊友崔浩然。（資料圖片／李澤彤攝）

張小倫傷癒復出，躋身淘汰賽惟在258強止步。（資料圖片／鄭子峰攝）

張小倫傷癒復出 躋身淘汰賽

「大師兄」張小倫在上周日的香港公開賽才傷癒復出，盼藉比賽重拾狀態，他今日在分組賽僅輸一場，以5勝1負出線淘汰賽，惟在258強以13：15不敵加拿大劍手Patrick Liu，無緣晉級。在分組賽出線的吳諾弘、蔣翱駿、陳建雄和招文韜，亦在258強止步。

世少冠軍鄭鐵男在256強擊敗烏克蘭劍手Andrii Scherba，惟晉級後以9：15不敵日本新星飯村一輝，無緣正賽。今年剛轉全職的梁千雨，則在128強以10：15不敵中國劍手吳斌，未能再進一步。

男佩大獎賽奧爾良站名單：

羅浩天、何思朗、陳智軒、周頌羲、陳樂熹、陳彥臻



女佩大獎賽奧爾良站名單：

歐倩瑩、朱詠翹 、梁洛文、薜雅齊



男花世界盃東京站名單：

張家朗、蔡俊彥、崔浩然、張小倫、蔣翱駿、吳諾弘、楊子加、鄭鐵男、梁千雨、陳建雄、招文韜、林浩朗



女花世界盃貝爾格萊德站名單：

鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄、范琳娜



男重世界盃溫哥華站名單：

方凱申、周澤軒、吳浩天、劉昊峯、何瑋桁、黎家俊、高映川、黃雋軒、黃浩軒、YEUNG Samuel Tin Yui



女重世界盃溫哥華站名單：

江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、連翊希、朱嘉望 、方心、陳𨯚琳、陳祉澄 、陳海琳



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