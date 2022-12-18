世界盃決賽｜波蘭光頭球證獲哥連拿欽點執法　鐵面無私卻超幽默

世界盃決賽法國對阿根廷，將由波蘭籍球證馬斯歷亞（Szymon Marciniak）擔任主裁判。

有網民找出他過往在波蘭聯賽執法、和登上電視節目受訪的片段，除了深信自己終有一日能實現執法世界盃決賽的夢想，亦曾談及如何在一場皇家馬德里對多蒙特的歐聯賽事中，巧妙化解C朗拿度和舒姆沙間的一場危機。

許多網民看畢影片後，都對他寄予厚望。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

41歲的馬斯歷亞在今屆世界盃曾執法兩場賽事，分別是分組賽法國對丹麥、及16強阿根廷對澳洲，意味他已執法過決賽兩支球隊的比賽。過去，他曾執法過兩場2018世界盃賽事、39場歐聯、10場世界盃外圍賽、18場歐霸盃等等，在波蘭頂級聯賽，則已執法過338場。

Reddit有熱心網民剪輯「精華片」，希望向球迷介紹波蘭名哨馬斯歷亞。

按此觀看影片

影片第一部份是馬斯歷亞執法一場波蘭聯賽，賽前和比賽期間全程收音的片段，從中可以了解到這位球證的執法風格、果斷的態度和對球員恩威並施。賽前，他在裁判更衣室裏提點同僚，指出部份球員有用手硬拉對手的習慣，但強調：「不要帶有偏見，但就多多留意他們吧。」又點出個別球員比較衝動，令比賽氣氛容易變得火爆，「我們不要太快就『畀牌』，盡量堅持吧」，顯示他對球員都相當程度的了解。

馬斯歷亞提醒團隊，要注意某些球員的舉動，但不可有偏見。（Reddit）

之後是他執法該場比賽的片段。賽事期間，賽前曾被他指出「愛拉人」的球員又手多多，被他溫馨提醒：「不要用手拉，用身體阻擋就好。」該球員點點頭便走開，他之後看到其他球員想用手拉人，也是先大聲提點；對於在比賽中因撞擊而一時喘不過氣的球員，他窩心地道：「動一動你的肚子會好一點」。

每次球員出現粗野犯規導致開始口角，馬斯歷亞都即時出現控制場面，對於犯規的球員，他如嚴父般先講解為何是犯規，再警告不可再犯，其中，一名前鋒在禁區內將對手後衛拉跌，他立刻上前出示黃牌，同時大聲道：「告訴我你為何拉他的頭？你魯莽地侵犯了他，你完全踢不中波，你踢中了他的腿。」然後再趨前察看被拉跌後坐在地上的後衛：「你還好嗎？」

下半場開賽前，馬斯亞歷特意提醒屢次犯規的球員「不要做蠢事」。（Reddit）

該名前鋒之後再一次侵犯對手後衛，被吹罰後再無辜地說自己沒有碰到對方，馬斯歷亞即道：「你沒有碰到他？你從來都沒碰到他對吧？Kamilo（球員名字）！你從來不碰對手，但你卻拿到8張牌了！」Kamilo聞言立刻跑開。另外，馬斯歷亞與助理裁判和第四裁判間透過無線電的溝通，都收錄在影片中，過程相當清晰、果斷。比賽結束後，曾被他警告的球員都上前擁抱他，反映他頗獲球員信服。

登上電視節目答問題 自信有日可執法世界盃決賽

一如球員視世界盃決賽為最高舞台，球證也視執法世界盃決賽為最大成就。馬斯歷亞曾登上波蘭電視台的節目，其中一個環節是主持人讀出一句陳述，馬斯歷亞則只可答「是」或「不是」表態，主持還打趣道：「你那麼愛說話，對你來說很難吧！」

馬斯亞歷今屆已執法過阿根廷及法國的賽事。（Getty Images）

這個環節顯示馬斯歷亞對自己的執法能力有相當程度的自信。對於「我值得執法歐洲最重要的比賽」，他很快便笑着回答「是」；對於「我很多時靠直覺去執法，結果也是正確的」，他也答「是」。當主持說：「跟波蘭足球員不一樣，有一天我會參加世界盃決賽。」他低頭猶豫了幾秒後，說：「是。」這個心願今日終於成真，馬斯亞歷成為首個執法世界盃決賽的波蘭球證。

更有趣的是，他隨後再面對陳述「我是哥連拿（名哨Pierluigi Collina）的寵兒」，立刻忍俊不禁地道「是」。事實上，今屆世界盃決賽的裁判，正是由現任國際足協的球證委員會主席的哥連拿「欽點」，證明他的表現確實獲哥連拿欣賞。

哥連拿雖已掛哨，但仍出任國際足協球證委員會主席，主理今屆世界盃的裁判事務。（Getty Images）

受訪談執法趣事 難忘妙計平息C朗與舒姆沙紛爭

影片最後一部份，是馬斯歷亞登上訪談節目KANAL SPORTOWY，主持人邀他分享一件執法歐聯的趣事：「你可以告訴我們一個有關皇馬在主場對多蒙特的故事嗎？」

馬斯亞歷便娓娓道來：「本來一切都沒問題，那時比賽只踢了7分鐘，時間還早……」然後他深呼吸了一下，「C朗在助理裁判Pawel附近侵犯了舒姆沙，所以Pawel舉了旗號」。

「我看到舒姆沙向C朗大叫了一點什麼，然後C朗用腳做了一個奇怪的動作，我沒法說那是什麼，因為我距離他們20米，在這麼遙遠的距離，只要他不是整個撲向對手，我們會觀看他全身的舉動。然後，他們近距離對恃，所以我的注意力就轉移到他們的上半身了。」

C朗拿度（右二）在2017年歐聯對多蒙特時，曾與舒姆沙（左二）口角。（Getty Images）

「然後Pawel突然大叫：『喔他X的天啊，C朗黃牌甚至紅牌！』一開始我還在跑向他們，但聽到了『紅牌』這個關鍵字，我就慢下來了，慢慢地跑向他們……那幾秒對我來說就像永恆！短短幾秒，我在腦內分析了很多。」

「那時我在想，才7分鐘，我們根本不知道發生了什麼事，C朗真的有踢舒姆沙嗎？這是坐滿人的班拿貝啊，若我說我看不到發生什麼事，但助理裁判說要給他紅牌，我就給他紅牌，我大概會被整個球場的球迷用手推車推出去吧。」

馬斯亞歷說，他接下來再問助理裁判，對方開始動搖，只說看到C朗的腳有動作，馬斯亞歷再轉向兩名球員，希望了解事情由來，但他也明白球員只會說對自己有利的話，「他們還在大吵大鬧，我就提高聲量，請他們先讓我說話」。

馬斯亞歷相當幽默。（Reddit）

「我先跟舒姆沙談話，他問我看不看到C朗做了什麼。我說，看到呀，但他沒真的踢中你！」舒姆沙就此「中計」，說出實話：「他是沒踢到我……但他想呀！」馬斯亞歷說到這裏不禁笑了：「OK，現在我們（裁判）贏了，我叫他們兩個都來到我面前……」他本來欲言又止說日後再談，但在主持推波助瀾下終於又說：「舒姆沙說了一些不好聽的話，令C朗非常不開心。」

「我向C朗說，基斯坦奴，讓我處理吧，不然你們兩個都要拿紅牌。C朗就說，『OK OK，球證先生』……舒姆沙則說：『不，球證先生，給我們紅牌就好！』」馬斯亞歷說到這裏又忍不住笑：「顯然這對舒姆沙來說是最有利的！現在的球員非常聰明、態度也好了很多，以前的球員說出口的話，放在今日是無法想像的。」

已退役的舒姆沙（右），當年的反應令馬斯亞歷十分難忘。（Getty Images）

馬斯亞歷總結道，球證在場上往往只看到事情的一小部份，當時助理裁判也只是眼尾看到C朗「移動」，絕不應莽下判斷：「賽後我們翻看了影片，那根本不是什麼大事，若當時我真的給了紅牌，我會與Pawel自行坐上手推車，大家輪流推大家由馬德里回家算了。」

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加