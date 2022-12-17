傳C朗飛往杜拜覓新東家　沙特球會首開腔回應　答案令人意想不到

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）轉會傳聞滿天飛。早前傳出有意用天價羅致他的沙特阿拉伯球隊艾納斯（Al-Nassr），球會主席被問起C朗時，卻給出意外的答案。



跟曼聯解約後恢復自由身的C朗在世界盃出局後，去向引起關注，37歲的他早前在皇家馬德里的體育城中訓練，據指是想保持狀態，去尋找新球會。

西班牙DAZN指，C朗使用皇馬的設施操練兩日後已離開馬德里，乘坐私人飛機前往杜拜，繼續尋找新東家。

C朗以失望結束第5次世界盃之旅後，需要尋找新東家。（Getty Images）

雖然C朗一直渴望留在歐洲踢波，但他薪金不菲，加上世界盃前接受名嘴摩根（Piers Morgan）的「爆炸性」訪問致與曼聯決裂，世界盃期間表現亦不突出，難以獲得歐洲頂級球會收留。早有傳出中東球會對C朗有興趣，例如沙特阿拉伯球會艾納斯（Al-Nassr），就盛傳曾開出天價2億歐元（約16.3億港元）年薪的合約，力邀他在明年1月正式加盟。

不過，消息曾被與C朗私交甚篤的摩根否認；轉會達人羅曼奴（Fabrizio Romano）亦曾發文，指雙方沒有達成任何共識。

而最近艾納斯主席Musalli Al-Muammar被記者追問有關C朗轉會傳聞時，就給出令人意想不到的答案。

他開玩笑地道：「誰是C朗？我不認識他。」他之後再談及同一話題，強調雙方沒有展開任何談判，「C朗這段期間忙於踢世界盃，我不認為他有時間跟任何人談判。我不會談論其他隊的球員，即使C朗做出任何決定，我都希望他好運吧。」

C朗去向引起關注。（Getty Images）

雖然艾納斯主席封口，但現任艾納斯主教練魯迪加西亞（Rudi Garcia），就不避忌地大談C朗。

曾執掌里昂、馬賽等球會的加西亞說：「雖然我說太多會上頭條，但這肥皂劇對球會是很重要的宣傳。我認為所有教練都會想麾下擁有像C朗這樣的球星，因為他們很聰明、很容易管理；我曾經很接近執教曼聯，但最後他們選了蘭歷克。」

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