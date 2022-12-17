世界盃︱法國爭標再受挫？賓施馬疑拒絕歸隊　奪金球獎仍遭冷待

法國射手賓施馬（Karim Benzema）拒絕回歸法國世界盃大軍。這名前鋒雖已傷癒並為皇家馬德里於友賽中披甲，但據稱因不滿教練迪甘斯（Didier Deschamps），不會回到卡塔爾參與世界盃決賽。



法國殺入世界盃決賽力爭衛冕，雖然前鋒基奧特狀態甚佳，已打破亨利保持的國家隊入球紀錄，但假如賽前受傷的賓施馬能夠歸隊，定能大大增加球隊奪冠本錢。

這位應屆金球獎得主近日已傷癒復操，更已為皇家馬德里於友賽中上陣；根據國際足協規定，因賓施馬仍在法國隊名單上，故依然可為法國在決賽披甲，外界曾盛傳他會在決賽前歸隊。

賓施馬近日已為皇馬在友賽中上陣：

不過，賓施馬卻在決賽前一日（17日）在Instagram發布，寫上「我沒有興趣（I'm not interested ）」，被指是回應外界揣測、拒絕重返法國大軍。

這帖文得到他的皇馬隊友回應，丹尼施巴路斯、雲尼斯奧斯都寫上「KB9」，前者並配以「火焰」的表情符號；盧卡斯華斯基斯則耐人尋味地表示：「在家裡（At home）」，看似亦在暗示賓施馬不會歸隊。

據《Libertad Digital》等西班牙媒體透露，賓施馬決絕地表態，源於法國主教練迪甘斯（Didier Deschamps）的兩個舉動。

首先，據稱賓施馬於卡塔爾受傷後，便立即被迪甘斯排除在大軍名單，他當時並非自願離隊，而是被對方「強行驅逐」。然而賓施馬回到皇馬基地後，接受短短3天治療已恢復，因此認為迪甘斯當初決定過於草率。

賓施馬被指不滿迪甘斯。（Getty Images）

另外，近日迪甘斯在記者會上，被問到賓施馬能否參與決賽，這位教練不置可否，僅回應：「我不想回答這個問題，下個問題吧。」

報道指，迪甘斯跟法國足協對賓施馬受傷及歸隊的態度十分冷淡，令他本人相當失望，變相激怒這名皇馬前鋒。然而，假如法國最終奪冠，據稱仍是成員之一的賓施馬照樣可獲得獎牌。

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