世界盃決賽｜法國鬥阿根廷前再多兩主將染病　神秘病毒記者也遭殃

世界盃決賽周日晚（18日）上演，然而法國在大戰阿根廷前，陸續傳出隊內球員病倒的消息，更需實施社交距離及隔離措施，以免更多人受感染。



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法國隊近日連番傳出有多名球員病倒，在4強對摩洛哥前，已有拉比奧特及烏柏美卡奴染病，當中拉比奧特需在酒店隔離，烏柏美卡奴則能進入後備名單，當時同在後備名單的京士利高文也感不適。

法國隊周五如常操練，惟有多名球員因傷病缺席。（Getty Images）

然而周五的操練中，法國足總宣布再多兩人染病，主力中堅華拉尼及伊巴謙干拿迪均出現感冒症狀，兩人與京士利高文都要缺席操練，當中高文需在酒店隔離，法足總指：「他們不會參加球隊訓練，但獲安排在室內活動。」另外，曹亞文尼和迪奧靴蘭迪斯也因輕傷缺操，但相信問題不大；烏柏美卡奴已全面復操，拉比奧特則只能隨體能教練跑步。

若干拿迪和華拉尼最終無法在決賽上陣，就意味法國隊的三名主力中堅會缺少兩人，需病癒的烏柏美卡奴及後備的威廉沙列巴頂上。

迪甘斯指出，比賽後免疫力下降及冷氣環境都令球員更易生病。（美聯社）

主帥迪甘斯周五在賽前記招上透露：「高文早上曾發燒，多哈近日降溫了，而且無時無刻都身處冷氣環境，隊內的確有幾個人出現感冒的症狀。」他續指，隊內正嚴防更多人受感染：「我們現在很小心地去避免（病毒）擴散，球員在場上的消耗很大，免疫力因而受影響。例如烏柏美卡奴在踢完對英格蘭的比賽後，立刻就覺得不妥了，球員透支自己後，便更易感染病毒。」

迪比利透露自己採用「偏方」協助隊友紓緩病症。（Getty Images）

「我們正採取所有必要措施去預防（感染），嘗試令病毒不要擴散，但病毒始終是具傳染性的，我們必需好好預防。」前鋒高路梅安尼也道：「生病的人都留在房間，由隊醫照顧，我們也在實施社交距離措施，並且做得很嚴格。」他認為問題不大，有信心隊友都可以在決賽上陣，惟法國隊傳媒官其後補充：「梅安尼不是醫生」。

翼鋒奧士文尼迪比利透露，自己採用了偏方去幫助生病的隊友：「我們不怕那病毒，拉比奧特和烏柏美卡奴曾經頭痛和有點胃痛，我為他們沖了蜜糖薑茶，他們喝了之後就好多了。希望大家都踢到決賽吧。」

基奧特已復操，預計可在決賽上陣。（Getty Images）

法國媒體France24透露，其實病毒不僅出現在球隊中，而是整個法國陣營——許多在多哈採訪的法國記者都病倒，France24記者Romain Houeix分享了在當地的經驗：「很多法國記者的狀態都很差，大家都已病了一星期，我們也不知道那是什麼（病毒），但我們每天工作15小時，也沒時間休息。」

他認為，在世界盃沒有任何檢測要求之下，大家或是受新冠病毒感染：「很多人都說喉嚨痛，而且沒做（新冠病毒）檢測；也有人認為是中東呼吸綜合症。」

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