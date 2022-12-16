世界盃｜精密分析指阿根廷捧盃機率53%　過去兩屆決賽均估中勝方

世界盃決賽由阿根廷對衛冕的法國，美國分析網站FiveThirtyEight（538）計算過後，認為阿根廷的勝率稍佔上風。



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538是美國一個統計分析網站，成立於2008年，以分析政治相關的民意調查，又以美國大選為主，「538」正是代表美國選舉人的數目。2014年，網站獲ESPN收購，自此開始涉足更多元化的統計及分析，當中包括足球賽事。

美斯能否在個人的最後一場世界盃賽事，首度舉起大力神盃，成為全球球迷熱話。（Getty Images）

538至今做過兩屆世界盃的分析，分別是2014巴西世界盃和2018俄羅斯世界盃，兩屆決賽前都成功推測最終冠軍。2018年決賽前，538估計法國勝率達59%、克羅地亞則是41%，結果法國大熱勝出；2014年，538則估計德國有63%機會勝出、阿根廷得37%，最終德國戰至加時亦一球擊敗對手封王。

來到2022年世界盃決賽前，538認為阿根廷捧盃機率稍高，達53%，而法國則是47%，阿根廷稍稍佔上風。

538估計阿根廷的勝率稍高。（fivethirtyeight.com）

當然，538並非盲目估計，他們會為球隊計算一個名為「足球實力指數」（Soccer Power Index ，簡稱SPI）的數字，分析球隊的「進攻評分」和「防守評分」再以此去計算勝率。當中計算極為複雜，538除了採用國家隊在國際賽的表現去運算（佔評分75%），亦會採用該國世界盃大軍中，球員在球會賽事的表現數據去分析（佔評分25%），使用的賽事數據可追溯至1905年之久。

2014年世界盃分組賽最後一輪，德國敗予韓國雙雙出局，是538估算後爆出的最大冷門。（Getty Images）

不過足球的趣味正在於偶然性，538也指出，2014年世界盃分組賽韓國對德國前，他們曾估算韓國只得5%機會獲勝，未料最後成真，以2：0擊敗德國，成為538為世界盃作估算以來，爆出的最大冷門。

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