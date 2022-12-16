世界盃｜美斯13歲時舊訪問曝光　自小謙卑愛足球　童年夢想仍未圓

世界盃決賽阿根廷對法國，將是美斯（Lionel Messi）的世界盃最後一戰。

近期球壇話題不斷圍繞這位當世「球王」，有網民翻出他13歲時在家鄉阿根廷羅沙里奧首度受訪的剪報，揭露美斯小時候的一些想法。



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這份剪報是羅沙里奧報章《首都報（Diario La Capital）》在2000年9月3日刊出的訪問，當年13歲的美斯身穿其母會紐維爾舊生的球衣拍下硬照，回答了記者的簡單提問。

訪問以「今天我們介紹……美斯（Lionel Andres Messi）」為題，開首以一小段文字簡介他：「美斯是在第10級聯賽的球員，他是隊內的進攻中場。他不僅紐維爾舊生的一位潛力新星，更有大好將來，因為他即使長得不高，也能扭過對手並入球。」

網民找出了美斯13歲時的訪問。（Twitter）

「更重要的是，他享受踢波，今天，我們將他介紹給全世界。」大概記者寫這段文字時沒想過，今天的美斯真的為全世界所認識。

文章接下來是一系列簡單問答，記者要求美斯就一個題目回答一個選擇，他給出了非常簡單但有趣的答案。

一個英雄：有兩人，我爸爸Jorge和我教父Claudio。

一位教練：教過我的每一位，因為我由他們所有人身上都學到不少。

一位體能教練：Pablo Sanchez

一位球員：兩位，我的哥哥和我的表兄弟。

一支球隊：紐維爾舊生

美斯職業生涯未曾在成年隊為紐維爾舊生上過陣，但他的臉孔仍會出現在舊生的球場。（Getty Images）

一門興趣：聽音樂

一本雜誌：Pasión Rojinegra（紐維爾舊生的球隊雜誌）

一本書：聖經

一套電影：《超能塞豆窿》（Baby's Day Out）

選另一項運動：手球

一位名人：妮歌潔曼

一種食物：沾醬雞

一個科目：西班牙文

一份工作：體育教師

一個目標：讀完中學

一個夢想：在阿根廷甲組聯賽踢波

一種快樂：我們贏冠軍的時候

一種盼望：在阿甲為紐維爾舊生上陣

美斯實現了為阿根廷上陣的夢想，但踢紐維爾舊生的願望暫未實現。（Getty Images）

一個回憶：我祖母第一次帶我去踢波的時候

一個遠大夢想：代表阿根廷比賽

說一個故事：我們去秘魯比賽並贏了冠軍

謙遜：作為人絕不可失去的一種質素

阿根廷青年軍：我想為他們踢波

今年的目標：再次做冠軍

朋友：很幸運我有很多好朋友，若我逐個數，一定會漏掉一些

紐維爾舊生對你的意義：一切，必然是一切

在美斯的答案中，不難發現他極為熱愛紐維爾舊生，其後即使早早離開家鄉，仍與當地保持緊密關係。有傳言指，美斯希望在明年回到紐維爾舊生，實現為母會在阿根廷甲組聯賽上陣的心願，未知這個童年夢想最終可會成真？

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