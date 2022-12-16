世界盃｜美斯13歲時舊訪問曝光 自小謙卑愛足球 童年夢想仍未圓
世界盃決賽阿根廷對法國，將是美斯（Lionel Messi）的世界盃最後一戰。
近期球壇話題不斷圍繞這位當世「球王」，有網民翻出他13歲時在家鄉阿根廷羅沙里奧首度受訪的剪報，揭露美斯小時候的一些想法。
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這份剪報是羅沙里奧報章《首都報（Diario La Capital）》在2000年9月3日刊出的訪問，當年13歲的美斯身穿其母會紐維爾舊生的球衣拍下硬照，回答了記者的簡單提問。
訪問以「今天我們介紹……美斯（Lionel Andres Messi）」為題，開首以一小段文字簡介他：「美斯是在第10級聯賽的球員，他是隊內的進攻中場。他不僅紐維爾舊生的一位潛力新星，更有大好將來，因為他即使長得不高，也能扭過對手並入球。」
「更重要的是，他享受踢波，今天，我們將他介紹給全世界。」大概記者寫這段文字時沒想過，今天的美斯真的為全世界所認識。
文章接下來是一系列簡單問答，記者要求美斯就一個題目回答一個選擇，他給出了非常簡單但有趣的答案。
一個英雄：有兩人，我爸爸Jorge和我教父Claudio。
一位教練：教過我的每一位，因為我由他們所有人身上都學到不少。
一位體能教練：Pablo Sanchez
一位球員：兩位，我的哥哥和我的表兄弟。
一支球隊：紐維爾舊生
一門興趣：聽音樂
一本雜誌：Pasión Rojinegra（紐維爾舊生的球隊雜誌）
一本書：聖經
一套電影：《超能塞豆窿》（Baby's Day Out）
選另一項運動：手球
一位名人：妮歌潔曼
一種食物：沾醬雞
一個科目：西班牙文
一份工作：體育教師
一個目標：讀完中學
一個夢想：在阿根廷甲組聯賽踢波
一種快樂：我們贏冠軍的時候
一種盼望：在阿甲為紐維爾舊生上陣
一個回憶：我祖母第一次帶我去踢波的時候
一個遠大夢想：代表阿根廷比賽
說一個故事：我們去秘魯比賽並贏了冠軍
謙遜：作為人絕不可失去的一種質素
阿根廷青年軍：我想為他們踢波
今年的目標：再次做冠軍
朋友：很幸運我有很多好朋友，若我逐個數，一定會漏掉一些
紐維爾舊生對你的意義：一切，必然是一切
在美斯的答案中，不難發現他極為熱愛紐維爾舊生，其後即使早早離開家鄉，仍與當地保持緊密關係。有傳言指，美斯希望在明年回到紐維爾舊生，實現為母會在阿根廷甲組聯賽上陣的心願，未知這個童年夢想最終可會成真？
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