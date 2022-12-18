澳職大戰大批球迷硬闖球場　垃圾桶襲球員致爆血　賽事腰斬｜有片

撰文：趙子晉
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澳職聯原定今周上演墨爾本打吡，由墨爾本城主場對墨爾本勝利，豈料上半場僅戰22分鐘，卻引起大混亂，更因一個煙花，令墨城門將浴血球場，最終球證宣布賽事腰斬。

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澳職聯方面早前宣布，未來3年的總決賽將由悉尼主辦，盛傳費用高達8位數字。這個決定立即惹來極大的反彈，不少球迷直斥這個決定是「恐怖」，並醞釀示威行動，向澳職聯表達不滿。

來到今輪的「墨爾來打吡」，由高踞榜首的墨爾本城，主場迎戰墨爾本勝利。在看台上早已出現不少投訴標語，「向悉尼說不」（No To Sydney）﹑「當金錢決定一切時，球迷就會離開」（When Money Talk, Fans Will Walk）等。部分球迷原定在20分鐘時離場，但球賽的狀況卻急轉直下。

兩軍球迷把煙花擲進場內，當墨爾本城門將湯高華（Tom Glover）把煙花擲回看台。部分球迷對湯高華的行為感不滿，立即突襲球場，場面一發不可收拾。有球迷將鐵桶擲向湯高華，他被擲中頭部，球證見場面混亂，結果決定腰斬賽事，湯高華在護送下離開球場，他臉上正在流血的傷口清晰可見，並隨即送往醫院進行詳細檢查，初步發現有腦震盪的跡象，而一名攝影師同樣受傷。

澳洲足總隨後發聲明，直斥這次事件是「恐怖的一幕」，同時表達對暴力零容忍，並將進行調查。

墨爾本城門將湯高華把煙花擲回看台後，被球迷以鐵桶襲擊，臉上有明顯傷痕。（Getty Images）
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