世界盃｜伊巴謙莫域自拍照疑「角色扮演」麥巴比　留言更耐人尋味

法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）在世界盃8強對英格蘭時，於對手哈利卡尼射失十二碼後大笑一幕，成為網絡熱門「梗圖」，未料瑞典球星伊巴謙莫域也來一次「致敬」。



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伊巴謙莫域在Instagram貼出一張自己眯起雙眼、咧嘴笑的黑白照片，寫道：「未來太耀眼了，我需要太陽眼鏡！」

這張照片難免令人聯想到在世界盃8強後，在網上熱傳的麥巴比大笑一幕——當時英格蘭前鋒哈利卡尼射失關鍵十二碼，錯過追平成2：2的機會，最終法國贏2：1晉級4強。對比兩張照片，除了伊巴是露齒笑而麥巴比是張大嘴巴，角度和其他臉部動作都幾乎一樣。

在卡尼射失一刻，麥巴比激動地跳起、再張大嘴巴瞇起雙眼大笑的一幕，被球迷截圖在網上熱傳，亦惹來激烈的討論：到底麥巴比這樣大笑，是否有失風度？有人認為麥巴比只是展露出激情，沒有不妥；也有人認為他不應因為對手射失就如此大笑，兩個論調各有支持者。

麥巴比在英格蘭前鋒哈利卡尼射失十二碼後大笑的一幕，成為熱門「梗圖」。（Twitter）

至於伊巴謙莫域說的「未來太耀眼」，到底是指現在的足壇新星真的閃耀全場、還是鋒芒太露，又或者是說自己的未來還是一片光明？則只有他才懂了。

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