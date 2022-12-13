世界盃｜阿根廷克羅地亞領軍人物大比拼　美斯竟非完勝莫迪歷

世界盃4強第一戰將在今晚（13日）深夜3時上演，由美斯（Lionel Messi）領軍的阿根廷對莫迪歷（Luka Modric）為首的克羅地亞，今仗很大機會是兩人最後一次在世界盃碰頭。

要比較兩人成就，「球王」美斯或許更勝一籌，然而莫迪歷也有其優勝處，其中一項數據更是優於美斯。



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美斯7奪金球獎，是歷史之最。（Getty Images）

1. 金球獎

論個人獎項，美斯曾7次奪得球員中最高殊榮金球獎（Ballon d'Or），是史上最多，「球王」生涯造出的各項入球數據也是無可比擬。

相比之下，莫迪歷雖只在2018年贏得一次，然而他當屆成就非凡，在2018世界盃領克羅地亞打入決賽、奪得賽事金球獎（最佳球員），同年領皇家馬德里在歐聯三連霸，最終奪得金球獎，當時成為自2008年以來，首位美斯與C朗拿度以外的球員奪獎，令這座金球獎含金量特別高，他領獎時發表感言，將獎項獻給「過去10年值得獲獎、卻未有得獎的球員」。

莫迪歷在2018年贏得金球獎，打破美斯與C朗長達10年的壟斷。（Getty Images）

2. 球會主要錦標及數據

美斯自2004年起獲提拔至巴塞隆拿一隊後，在「地上最強」17個球季間，一共奪得10次西甲冠軍、4次歐聯冠軍，破盡球會入球紀錄（672球）與上陣紀錄（正式賽事778場）保持者，更曾9度當選西甲年度最佳球員，亦是西甲史上入球紀錄（474球）與單季入球紀錄（50球，2011/12球季）保持者，統治力毋庸置疑。他在2021年轉投巴黎聖日耳門後，亦與該法甲豪門贏得一次聯賽冠軍（2022年）。

美斯效力巴塞時奪得十座西甲冠軍。（Getty Images）

有別於美斯一出道已效力巴塞隆拿，莫迪歷在克羅地亞勁旅薩格勒布戴拿模出道，曾奪得聯賽三連冠，2012年轉投皇馬後，曾3次奪得西甲冠軍。



雖然莫迪歷的聯賽冠軍數目與個人紀錄不及美斯，然而他加盟皇馬後，一共奪得5次歐聯冠軍，包括完成歐聯三連冠（2015/16、2016/17、2017/18），這是美斯與全盛時期巴塞均未曾達到的成就。

莫迪歷五奪歐聯冠軍，比美斯多一次，亦曾與皇馬完成歐聯三連霸的偉業。（Getty Images）

3. 國家隊表現

美斯是阿根廷的上陣（170場）與入球紀錄（95球）保持者，然而阿根廷畢竟是傳統足球強國，國民都寄望美斯可如馬勒當拿般領軍奪冠，然而美斯自2008年助阿根廷奪得奧運足球賽金牌後，遲遲未做到在大賽封王，在2014年世界盃晉身決賽後亦不敵德國。到2021年，美斯與阿根廷終在美洲國家盃封王，一圓夢想。

美斯率領阿根廷在2021年的美洲杯封王。（Getty Images）

莫迪歷是克羅地亞上陣紀錄保持者（160場），球隊牌面實力雖不如其他傳統勁旅，亦未曾贏得大賽錦標，卻在近兩屆世界盃均至少打入4強，莫迪歷在上屆除帶領球隊爆冷奪得亞軍，個人方面亦贏得世界盃金球獎（最佳球員），兩項成就都與美斯平起平坐。

莫迪歷在2018年世界盃帶領克羅地亞贏得亞軍，兼獲得當屆金球獎。（Getty Images）