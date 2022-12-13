世界盃｜阿根廷克羅地亞領軍人物大比拼 美斯竟非完勝莫迪歷
世界盃4強第一戰將在今晚（13日）深夜3時上演，由美斯（Lionel Messi）領軍的阿根廷對莫迪歷（Luka Modric）為首的克羅地亞，今仗很大機會是兩人最後一次在世界盃碰頭。
要比較兩人成就，「球王」美斯或許更勝一籌，然而莫迪歷也有其優勝處，其中一項數據更是優於美斯。
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1. 金球獎
論個人獎項，美斯曾7次奪得球員中最高殊榮金球獎（Ballon d'Or），是史上最多，「球王」生涯造出的各項入球數據也是無可比擬。
相比之下，莫迪歷雖只在2018年贏得一次，然而他當屆成就非凡，在2018世界盃領克羅地亞打入決賽、奪得賽事金球獎（最佳球員），同年領皇家馬德里在歐聯三連霸，最終奪得金球獎，當時成為自2008年以來，首位美斯與C朗拿度以外的球員奪獎，令這座金球獎含金量特別高，他領獎時發表感言，將獎項獻給「過去10年值得獲獎、卻未有得獎的球員」。
2. 球會主要錦標及數據
美斯自2004年起獲提拔至巴塞隆拿一隊後，在「地上最強」17個球季間，一共奪得10次西甲冠軍、4次歐聯冠軍，破盡球會入球紀錄（672球）與上陣紀錄（正式賽事778場）保持者，更曾9度當選西甲年度最佳球員，亦是西甲史上入球紀錄（474球）與單季入球紀錄（50球，2011/12球季）保持者，統治力毋庸置疑。他在2021年轉投巴黎聖日耳門後，亦與該法甲豪門贏得一次聯賽冠軍（2022年）。
有別於美斯一出道已效力巴塞隆拿，莫迪歷在克羅地亞勁旅薩格勒布戴拿模出道，曾奪得聯賽三連冠，2012年轉投皇馬後，曾3次奪得西甲冠軍。
雖然莫迪歷的聯賽冠軍數目與個人紀錄不及美斯，然而他加盟皇馬後，一共奪得5次歐聯冠軍，包括完成歐聯三連冠（2015/16、2016/17、2017/18），這是美斯與全盛時期巴塞均未曾達到的成就。
3. 國家隊表現
美斯是阿根廷的上陣（170場）與入球紀錄（95球）保持者，然而阿根廷畢竟是傳統足球強國，國民都寄望美斯可如馬勒當拿般領軍奪冠，然而美斯自2008年助阿根廷奪得奧運足球賽金牌後，遲遲未做到在大賽封王，在2014年世界盃晉身決賽後亦不敵德國。到2021年，美斯與阿根廷終在美洲國家盃封王，一圓夢想。
莫迪歷是克羅地亞上陣紀錄保持者（160場），球隊牌面實力雖不如其他傳統勁旅，亦未曾贏得大賽錦標，卻在近兩屆世界盃均至少打入4強，莫迪歷在上屆除帶領球隊爆冷奪得亞軍，個人方面亦贏得世界盃金球獎（最佳球員），兩項成就都與美斯平起平坐。
世界盃 克羅地亞對阿根廷的比賽，會在甚麼時候進行？
香港時間12月13日深夜3時。
世界盃 ViuTV會不會直播4強賽事？
ViuTV會直播兩場4強賽事，以及季軍戰與冠軍戰。