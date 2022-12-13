世界盃｜克羅地亞連續兩屆闖4強　回顧格仔軍團25年高低起跌

克羅地亞在今屆世界盃再次殺入4強，這個人口不足400萬的國家，由1998年世界盃初次登場已一鳴驚人，到後來經歷漫長的低潮，近年終重返高峰。



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原為南斯拉夫一部分的克羅地亞，1991年爆發獨立戰爭後，在92、93年先後加入國際足協與歐洲足協，然而1994年世界盃外圍賽早於1992年8月展開，因此球隊需等至98年世界盃，才有機會亮相國際舞台。

98年世界盃：「黃金世代」一鳴驚人

1998年時克羅地亞的世界盃陣容。（Getty Images）

雖然克羅地亞成立不久，但蘇加（Davor Šuker）﹑波班（Zvonimir Boban）及比歷（Slaven Bilić）等黃金一代實力出眾。在教練巴拉斯域（Miroslav Blazevic）領軍下，克羅地亞於1996年歐洲國家盃小試牛刀，8強以1：2不敵當屆冠軍德國。

比歷與史迪馬（Igor Štimac）今年接受英國《衛報》訪問指，巴拉斯域當年一直說「我們是世界上最好的球隊」，比歷回憶道：「98年世界盃時，他一直說我是世界上最好的中堅。我知道這不是真的，但我喜歡聽到這些話。」

克羅地亞在分組賽時僅敗阿根廷一球。（Getty Images）

這支世界盃「初哥」在98年世界盃分組賽僅以0：1不敵阿根廷，另外兩場對日本與牙買加均能取勝，因此順利晉級。球隊在16強先以1：0小勝羅馬尼亞，8強再遇德國，「格仔軍團」今次以3：0一報歐國盃落敗之仇。

克羅地亞初次在世界舞台亮相，已取得季軍。（Getty Images）

克羅地亞在4強雖以1：2不敵主辦國兼當屆冠軍法國，但季軍戰面對強隊荷蘭時再贏2：1，初次參加世界盃便奪得第三名，如此佳績，歷史上只有1966年的葡萄牙為先驅者。

這支克羅地亞被封爲黃金世代，他們場上表現與成就深深影響下一代，現役中堅路夫雲（Dejan Lovren）曾說，自己9歲時與家人看98年世界盃，印象非常深刻。

這支黃金世代對下一代影響深遠。（Getty Images）

黃金世代退役 國家隊陷低潮

克羅地亞奪得季軍後，逐漸從高峰下滑，教練巴拉斯域在2002世界盃外圍賽連和兩場後離職，由祖錫（Mirko Jozić）接任主帥一職。除教練換人，黃金世代亦逐漸淡出國家隊，98年的季軍班底到02年世界盃時只有7人入選，球隊當屆雖在分組賽擊敗意大利，卻不敵墨西哥與厄瓜多爾，以1分落後意大利僅列第三，未能晉級，祖錫宣布辭職，球隊正式開始換血。

02年世界盃，克羅地亞分組賽止步。（Getty Images）

02年至06年間，克羅地亞先後由巴歷（Otto Baric）與卡蘭積卡（Zlatko Kranjčar）執教，「格仔軍」雖在06年世界盃外圍賽取得不敗成績，但在分組賽以0：1不敵星光熠熠的巴西後，再以0：0與2：2賽和日本與澳洲，三戰僅得2分，分組賽出局。

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黃金世代成員比歷在06年接掌國家隊。（Getty Images）

06年世界盃後，黃金世代成員比歷接任國家隊主帥一職，新一代如莫迪歷（Luka Modric）、文迪蘇傑（Mario Mandžukić）、拿傑迪錫（Ivan Rakitic）等相繼冒起，但球隊於2010年世界盃外圍賽分組賽兩度不敵英格蘭，以1分之差不敵烏克蘭，未能晉級決賽周，比歷在克羅地亞於2012年歐國盃分組賽出局後離任，史迪馬接任主帥。

14年世界盃，克羅地亞再次分組賽止步。（Getty Images）

2013年，另一名前國家隊成員尼高高華（Niko Kovač）從史迪馬手中接掌兵符，帶領國家隊重返世界盃決賽周，但球隊在分組賽敗給主辦國巴西與墨西哥，再次分組賽出局，尼高高華則在2015年被解僱，由查傑（Ante Čačić）接任。

莫迪歷大熟大勇

查傑雖曾帶領克羅地亞晉級16強，然而球隊在世界盃外圍賽賽和芬蘭後換帥，改由曾為巴拉斯域副手的達歷（Zlatko Dalic）領軍，並晉身2018年世界盃決賽周。此時，如《衛報》等媒體開始封這批球員為克羅地亞的第二個黃金世代。

達歷接掌克羅地亞後，隨即為球隊帶來好表現。（Getty Images）

新黃金世代不負眾望，在2018年世界盃分組賽首仗即以3：0擊敗阿根廷，分組賽三戰全勝首名晉級，再於淘汰賽先後擊敗丹麥與主辦國俄羅斯，在4強以2：1淘汰「三獅軍團」英格蘭，創隊史最佳成績。克羅地亞雖在決賽以1：2不敵法國，然而亞軍的佳績，已超越他們的前輩，並為這個不足400萬人的國家再次帶來榮耀。

克羅地亞在2018年奪得世界盃亞軍。（Getty Images）

4年過去，球星莫迪歷已37歲，上屆亞軍班底亦只有7名球員入選，球隊在2021年的歐國盃亦16強出局，情況與98年奪得季軍後的情況十分相似，因此球隊開賽前不被看好。

門將利華高域在今屆世界盃表現出色，助球隊兩度在互射12碼中獲勝。（Getty Images）

正當大家以為童話故事不再時，今年克羅地亞新一代成功接班，尤其是中堅加華度爾（Joško Gvardiol）與門將利華高域（Dominik Livaković），兩人今屆表現尤為突出，紮實的防守令球隊今屆未嘗一敗，在淘汰賽時更先後在互射12碼階段淘汰日本與冠軍熱門巴西，再次晉身世界盃4強，令世人為之讚嘆。

莫迪歷為首的克羅地亞，再次殺入世界盃4強。（Getty Images）