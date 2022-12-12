世界盃｜美國名將之後傳險遭隊友趕走　「關鍵一票」成轉捩點

美國隊在世界盃16強止步，4場賽事間，不少球迷曾對「名將之後」、天才小將基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna）上陣時間不多大感疑惑。

美國ESPN報道指，雷拿態度不佳觸怒了隊友，一度以隊內投票決定其去留，他更只差一票就被趕走。



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現年20歲的基奧雲尼雷拿是美國名將雷拿（Claudio Reyna）之子，17歲已為多蒙特在德甲上陣，被視為最有潛質的新星之一，18歲便開始代表美國成年國家隊出戰各個重要賽事，今年亦首度出戰世界盃決賽周，惟近一年不時受傷患困擾。

這位美國新星雖入圍今屆「金童獎」，在世界盃卻從未正選上陣，4場賽事中只有兩次後備落場，一次僅踢7分鐘、一次45分鐘，引來不少質疑。

雷拿（左）今屆世界盃上陣時間比預期少得多，4場只踢了51分鐘。（Getty Images）

美國隊出局後返美，領隊貝赫達（Gregg Berhalter）在一場私人研討會上，談及世界盃隊內情況時發言，大會其後公布了貝赫達的發言紀錄，該美國主帥透露：「我們有一個球員，在場內場外的表現都完全達不到預期，而26人中只得他是這樣，所以變得很礙眼。作為隊內職員之一，我們曾就如何處理他的情況連續討論數小時。當時情況極端得，我們已為他訂了回家的機票。」

貝赫達續指：「那時我們決定，再跟他多談一次吧，包括他應擺出什麼態度、不能再違規；另外，我們也要求他必須跟隊友道歉，而且不是隨意地道歉。在那位球員道歉後，其他球員逐個站起來，向他說，他僅是道歉還不夠，必須用行動證明。」

貝赫特在一場私人研討會上的發言被公開，引來軒然大波。（Getty Images）

貝赫達這番話立刻引來各方猜測，美職聯官方網站最先指出該「問題球員」就是雷拿，然後《The Athletic》報道，雷拿在世界盃期間態度惡劣，包括在首戰對威爾斯未獲換入後怒掟護脛洩憤，又在之後的操練中表現得相當懶散、不願跑動，令幾名資深球員要即場向他訓話。

球隊因而與雷拿就此問題談過幾次，最終這名小將在一次球隊會議前，站起來向全隊道歉，並立刻改善了訓練態度，才平息危機。

美國名宿雷拿（左二）也親身到場支持兒子。（Getty Images）

ESPN記者Jason McIntyre更在Twitter爆料，指美國隊球員曾全隊投票，決定是否要將雷拿趕走，「票數是13票留隊、12票回家」。意味雷拿僅差1票，便會遭受在世界盃期間被送回美國的尷尬情況。

在各種報道出街後，貝赫達和雷拿的代表分別回應媒體，當中貝赫達向ESPN稱：「那個球員是誰根本不重要，最重要的是球隊有清晰的標準，而在有人不達標時我們會好好溝通，有時候溝通能帶來正面的改變。」他又指，自己在研討會上的發言，大會本來不應將之公開。

雷拿在離開卡塔爾後便立刻與多蒙特會合，並在友賽中入波。（Twitter@BVB）

雷拿的經理人Dan Segal則表示：「整體情況比起報道說的更複雜，令人失望的是，有些人將隊內的情況公開，尤其這些人在不知道整體情況和事實之下便發言，實在不敬。我們的立場是，國家隊若鬧不和對大家都沒好處，所以我們不會再回應。」

雷拿也似乎痛定思痛，在離開卡塔爾後，立刻到羅馬尼亞與在當地集訓的多蒙特會合，並在多蒙特對布加勒斯特迅速的友賽中，射入一記遠程炮，助球隊贏2：1。

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