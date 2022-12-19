世界盃｜法國阿根廷合演最精彩決賽　球評人：充滿娛樂性緊張刺激

這是你看過最精彩的世界盃決賽嗎？

卡塔爾世界盃決賽2022，阿根廷及法國上演精彩的入球大戰，蕩氣迴腸，戰況如過山車上落，令人透不過氣來。美斯（Lionel Messi）及基利安麥巴比（Kylian Mbappé）兩大球星各顯神通，你梅開二度，他帽子戲法。



法國兩度落後，兩度追平，令比賽進入互射12碼。（Getty Images）

98年世界盃決賽，賽果令人意外，法國一面倒擊潰巴西。02年世界盃決賽，巴西打敗德國捧盃，沒有什麼懸念。漸漸地，世界盃決賽的入球愈來愈少，大家踢得謹慎，更講究戰術對抗，往往一球起、兩球止。

06年意大利憑防守足球，力克法國。10年西班牙以極致傳控小勝荷蘭。14年德國及阿根廷到加時才找到分勝負的入球。上屆世界盃，終出現入球盛宴，但克羅地亞難以給法國太大威脅。

直至今屆世界盃決賽，阿根廷激鬥法國，球迷看到久違的驚心動魄、巔峰對決。阿根廷佔先機，先入兩球，到下半場尾段法國連轟兩球，平反敗局。加時下半場，阿根廷領先，完場前法國又追平，踢成3：3的大比數，最後互射12碼分勝負。

美斯在加時一度為阿根廷再領先3：2。（Getty Images）

現任球評人的前英格蘭國腳里奧費迪南說：「或者我們再不會看到這樣的比賽了。我無法想像到發生的事情。你見到的是，兩支優秀的球隊正面交鋒，沒有人往後退。兩支球隊的兩位超級球星決一死戰，一球接一球，非常華麗！」

麥巴比在完加時前法國追平3：3。（Getty Images）

今場世界盃決賽，較少見到限制對方球星的戰術，阿根廷的美斯及法國的麥巴比展現超級球星改變戰局的能力，尤其是麥巴比，他在97秒連入兩球，喚醒沉睡大半場的法國，令比賽變得熾熱起來。麥巴比成為1966年的靴斯以外，史上第二名能夠在世界盃決賽帽子戲法的球員。

前阿根廷國腳薩巴列達說：「從足球的角度看，這是一次很正的經歷，有驚喜，有齊各種元素。我很享受。」

麥巴比大演帽子戲法，上一位在世界盃決賽帽子戲法的是1966年的靴斯。（Getty Images）

前愛爾蘭國腳堅尼說：「我們以為會看到一場戰術的較量，好好的防守，但最終出現的是充滿娛樂性，始終我們看足球，就是想看入球。這場比賽緊張刺激，我都筋疲力盡了。優秀的球員在場上比拼，那些技巧及變化，還有末段出現的入球，我是前所未見的。」

前英格蘭國腳加利尼維利說：「我們有時很怕動輒就說正在見證歷史。這是薛高，這就是90年的加斯居尼、86年的馬勒當拿、94年的羅馬里奧，這些是我在球壇見過最偉大的時刻，而這次美斯贏得世界盃，肯定在這些時刻中排名前列。」

美斯圓夢捧走世界盃。（Getty Images）

內地足球評述員詹俊在微博表示：「世界盃有史以來最經典最刺激的決賽之一，劇情撲朔迷離，過程反轉再反轉。」他表示麥巴比「幾乎以一己之力把法國隊從懸崖邊上拉回來。他可以帶走金靴獎，但大力神金盃屬於最團結最頑強的阿根廷」。

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