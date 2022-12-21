英超特攻｜加比爾捷西斯長唞亂大局　阿仙奴或成世盃休戰最大輸家

英超將於拆禮物日（Boxing Day）回歸，不過世盃過後可謂有人歡喜有人愁，榜首球隊兼聖誕冠軍阿仙奴。面對失去主將打擊之餘，又要面對地獄賽程，分分鐘變成世盃後最大輸家。



阿仙奴前鋒加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）季初加盟球隊後狀態「弗爆」，聯賽已攻入5球，是球隊目前次席射手。本來「耶穌仔」滿有希望為巴西赴卡塔爾出戰世界盃，更是神射手熱門人選之一，可惜在分組賽最後一役對喀麥隆時傷及右膝要退下火線，其後更接受手術治理，今這名25歲前鋒不但提早緣盡今屆世盃，更最少要缺陣3個月，目前未有復出時間表。

加比爾捷西斯在世界盃為巴西上陣時受傷，最少休戰3個月。（Getty Images）

除捷西斯外，阿仙奴本季另一大發現尼爾遜（Reiss Nelson）又在較早前對祖雲達斯的友賽中傷及腿肌，未知要否長唞；令阿仙奴前線僅剩尼基迪亞及法比奧韋拉兩名年輕人可用。

尼爾遜在對祖雲達斯的友賽中傷及腿肌。（Getty Images）

其他世盃兵雖然早已歸隊，富安健洋、格列沙加及蘭斯達爾等人更已為阿仙奴在熱身賽上陣，不過一眾「哀兵」恢復需時，湯馬士柏迪、布卡約沙卡等人要從失意中收拾心情，後衛賓韋特與英格蘭教練團鬧不和之謎亦未解，種種原因下要重拾聯賽暫停前勇態，還要看領隊阿迪達之功力。

賓韋特在世界盃與英格蘭團隊不歡而散，未知會否影響心情和狀態。（Getty Images）

與此同時，阿仙奴未來幾場賽事將會遇上包括韋斯咸、白禮頓、紐卡素、熱刺及曼聯等一些難纏的對手，在「地獄賽程」下，球隊或許要透過轉會窗增兵才能度過難關。難怪早前已有傳聞指，阿迪達已睇中兩名在世界盃有表現的法國兵馬古斯杜林及高路梅安尼，希望解燃眉之急。

阿仙奴未來5場英超賽程：

12月27日 主場對韋斯咸

1月1日 作客對白禮頓

1月4日 主場對紐卡素

1月16日 作客對熱刺

1月23日 主場對曼聯

