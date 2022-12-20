世界盃｜阿根廷97世青盃功臣轉換身份　史卡朗尼不完美但圓滿之旅

阿根廷的2008奧運金牌一代，終於在暮年達成夙願，由美斯及迪馬利亞合力捧走世界盃。其實，圓夢的還有再上一代，那支1997世青盃冠軍的成員，史卡朗尼（Lionel Scaloni）、艾馬及森美爾退役多年後，以教練身分，將大力神盃帶回阿根廷。

以主帥史卡朗尼為首的阿根廷名宿教練團，今屆表現說不上完美，首戰爆大冷輸波，淘汰賽被荷蘭逼到絕境，到決賽亦差點被法國反勝，但他們在一路上敢於求變，由陣式到正選場場不同，絞盡腦汁，創出國家隊三十多年來的佳績，值得肯定。



在好兄弟阿古路「助攻」下，造就美斯重現跟馬勒當拿在1986年捧盃的一模一樣的經典畫面。（Getty Images）

今屆世界盃決賽，34歲的迪馬利亞如返老還童，在左路翻江倒海，來往穿透法國防線。35歲的美斯梅開二度，繼而在互射12碼肩負首輪重任命中，以隊長身分高舉金盃。34歲因心臟問題掛靴一年多的阿古路，返回大軍幫助球隊操練，如同球隊第27人，決賽後毫無違和感地混入慶祝球員當中，用雙肩托起王者美斯。

史卡朗尼身穿90年代的阿根廷球衣，捧起世界盃冠軍。（Getty Images）

在淺藍與純白間條的人叢中，阿根廷教練史卡朗尼穿上一件截然不同的深藍球衣，心口是18號的印字——這是阿根廷90年代的波衫。

這件衫與這個號碼對史卡朗尼別具意義。25年前，他穿上這件球衣，與阿根廷捧起世青盃獎盃。

助教艾馬、森美爾同為世青冠軍成員

史卡朗尼望望左右，當年戰友尚在，只是昔日年輕俊俏的夥伴，全都已經變成中年大叔，頭頂上的黑髮逐漸掉下，臉上滿佈歲月的痕跡，陳年的腳傷舊患間中會喚起他們馳騁綠茵場的回憶。

阿根廷助教艾馬及森美爾，同樣是1997年世青盃冠軍隊成員，另一位助教艾耶拉比他們還年長半代，快奔五了。

史卡朗尼在社交網站分享捧盃照。（Instagram）

阿根廷的名宿教練團隊，助教艾耶拉（左三起）、森美爾、主帥史卡朗尼及助教艾馬。（Getty Images）

美斯這一代阿根廷奮鬥十多年，終於圓夢。史卡朗尼這一代，等待更久。

在上一代球王馬勒當拿的年華逝去後，阿根廷從不缺希望，年輕及才華橫溢的新晉如泉湧，他們是1995、1997、2001、2005及2007年的世青盃冠軍。然而在大國腳級別的兩大重要錦標美洲盃及世界盃，阿根廷總是擦身而過，緣慳一面。

阿根廷多年來無緣大賽錦標

史卡朗尼、艾馬、森美爾、艾耶拉，還有那些與他們同代的列基美及甘比亞素，未如美斯及迪馬利亞好運，奮鬥了整段球員生涯，國際賽最多也是贏亞軍。這背負希望出道的阿根廷一代，以零冠遺憾交棒給美斯的一代，默默地掛靴，有的轉執教鞭。然而，美斯為首的08奧運一代也彷彿踏上他們的老路，一次又一次大賽亞軍，在華文世界更為他們帶來「亞軍廷」的稱號。

阿根廷在2018年俄羅斯世界盃失利後，森柏奧利下台，史卡朗尼及艾馬暫代帥位，後來由史卡朗尼坐正，森美爾及艾耶拉也獲邀入教練團。這代阿根廷名宿以另一種身分再在國家隊相聚，一個彌補遺憾的機會擺在他們面前。

雖然球員生涯無緣世界盃，但史卡朗尼能夠以教練身分捧盃。（Getty Images）

去年美洲盃終打破「亞軍廷」宿命

雖然史卡朗尼領軍下的阿根廷在2019年美洲盃4強不敵巴西，但他們自此開展一段不敗強勢，並於2021年美洲盃登頂，決賽擊敗東道主兼宿敵巴西，事隔28年贏得大賽冠軍，這是阿根廷在千禧年代的首座大賽錦標。

美洲盃冠軍為阿根廷注入信心，亦令他們放下心理上的重擔。他們是贏到大賽的，而且已經贏過了。挾應屆美洲盃盟主之名、乘36場不敗強勢，阿根廷被視為世界盃冠軍熱門之一，首場分組賽面對弱旅沙特阿拉伯，卻在領先一球下失利，吞下1：2爆冷敗仗。危機之中，美斯和阿根廷沒有自亂陣腳，賽後呼籲支持者要繼續相信他們，盡顯大將風度。

44歲的史卡朗尼在場邊督師。（Getty Images）

44歲的史卡朗尼是今屆世界盃最年輕的教練，在執教阿根廷國家隊前，並沒有任何坐正領軍的經驗。他之前只做過西維爾及阿根廷的助教。對於外界的質疑，他早就習慣。

他在今年初的訪問曾說：「我從不擔心在一班人面對坦誠老實地講話。你可以對他們說謊一次，但第二次的時候，他們就會逐你出去。重要的是，當球員上場時，他們相信教練所講的話。我認為我們已經做到這一點。」

美斯與史卡朗尼合作無間。（Getty Images）

阿根廷球員也認同史卡朗尼在說話及溝通上的能力，美斯曾這樣形容：「他很有風度，會經常跟球員交談，每當有任何需要時，他總是在這裏。很明顯地，他熱愛這份工作。」

後衛達利亞費高說：「在俄羅斯世界盃時，他是最親近球員的一位教練，他經常跟我們交談，建立了球員與教練團之間的聯繫。」

阿根廷的教練團隊以幾位四十來歲的名宿為核心。（Getty Images）

要當一位成功教練，親和力並非唯一的條件，還需要精通戰術及處理危機。爆冷負於沙特，是史卡朗尼要面對的重大危機，在功臣與罪人的線上，他似乎正走向罪人的那一端，而且留給他的時間不多，4日後球隊就要對墨西哥。

在不敵沙特阿拉伯後，史卡朗尼見記者。（Getty Images）

負沙特後敢於求變

英國《衛報》引述一名接近阿根廷大軍的消息說：「那時候，史卡朗尼可以選擇改變去挽救，或者不變而等死。他的成功在於敢於去變。」在第二場對墨西哥的正選，他一口氣作出5個變動，利辛度馬天尼斯、干沙路蒙迪爾、馬高斯阿古拿、阿歷斯麥亞里士打及古度洛迪古斯擔正。

在阿根廷領先後，史卡朗尼變陣，由基斯甸羅美路入替迪馬利亞，變成3-4-3陣式，加強防守，最後以2：0取勝，克服危機，站穩陣腳。美斯曾經稱讚這支阿根廷的球員很聰明，史卡朗尼亦不只一次讚球員了解球賽。他們確實對戰術了解很深，可以在4-4-2、3-4-3、4-3-3、5-3-2中靈活切換變化。

阿根廷教練史卡朗尼。（Getty Images）

在第三場分組賽對波蘭，阿根廷就轉踢4-3-3，安素費南迪斯及祖利安艾華利斯首次在世界盃正選，前者送出助攻，後者還取得入球，阿根廷又贏多場2：0，克服首戰落敗的危機以小組首名晉級。

史卡朗尼摸索到最佳陣容，艾華利斯應該取代拿達路馬天尼斯攻堅，迪保羅、阿歷斯麥亞里士打及安素費南迪斯是中場穩膽，馬高斯阿古拿會是左閘正選，利辛度馬天尼斯則是球隊切換四後衛到三中堅的變招。

面對澳洲末段的反撲，阿根廷有驚無險保住勝局。（Getty Images）

淘汰賽難改末段大亂頑疾

在16強對澳洲時，阿根廷排出美斯拍艾華利斯的雙箭頭攻堅，取得領先後，在下半場初段以利辛度馬天尼斯入替艾真度高美斯，變陣為3-5-2。在尾段，澳洲追近至1：2後，阿根廷出現了約10分鐘的亂子，可能是球員體力下降，差點被追平，幸好眾志成城守得住勝局晉級。不過，這個末段失控的問題，在接下來的路上為阿根廷帶來更大的麻煩。

在8強面對擅踢三中堅、兩翼衛銳利的荷蘭時，史卡朗尼變陣應對，以5-3-2陣式應戰，盡出利辛度馬天尼斯、基斯甸羅美路及奧達文迪3位中堅，跟荷蘭踢防守反擊。

8強對荷蘭時，球證向助教森美爾出示黃牌，史卡朗尼在邊線表達不滿。（Getty Images）

最初一切盡在史卡朗尼謀算中，領先2：0，但當對方在尾段調入高大中鋒韋格賀斯後，阿根廷又開始亂了，連失兩球，被逼入加時，戰至12碼才晉級。史卡朗尼賽前準備充足，排陣好，往往可以為阿根廷搶得先機，但愈接近完場，他作變動的反應就愈遲緩。

4強對克羅地亞，阿根廷贏得輕鬆。（Getty Images）

4強對克羅地亞是阿根廷今屆踢得最輕鬆的一場，他們以4-4-2陣式應戰，排出陣中最具搶截力的4位中場，絞殺克羅地亞以37歲老將莫迪歷為首的黃金中場線，而且他們有意縮後打反擊，讓出控球，令克羅地亞自曝其短，阿根廷取得3：0的大勝。美斯賽後都大讚球隊的戰術部署。

在世界盃決賽，史卡朗尼的賽前部署令人意外。（Getty Images）

派奇兵迪馬利亞搶得先機

決賽面對法國，阿根廷會怎樣踢？外界估計他們會放棄控球，打防守反擊，學英格蘭及摩洛哥利用基利安麥巴比少回防的弱點，猛攻法國的左路。史卡朗尼的部署卻令所有大跌眼鏡，他排出4-3-3陣式，迪馬利亞「儲氣」多場後正選披甲。

令人意外的是，迪馬利亞不是踢右翼去衝擊被視為法國防守弱點的左閘迪奧靴南迪斯，而是踢左翼。阿根廷甚至沒有派上一位正宗右翼，右路攻防只靠迪保羅及拿侯爾盧斯路輪流應戰。

在決賽，史卡朗尼用迪馬利亞打左翼有奇效。（Getty Images）

外界還沒來得及質疑，表現勇銳的迪馬利亞就為阿根廷製造了兩個入球，至於法國的至強左路則自行啞火，對阿根廷防線近乎零威脅，其實不只是左路，整支法國也失常了，上半場竟令人意外的毫無威脅，沒有錄得一次射門。

阿根廷看似平平穩穩帶住兩球優勢到尾段，這個劇本並不陌生，老問題再次出現。

在加時前，史卡朗尼向球員訓話。（Getty Images）

由替工變冠軍教練

當法國將陣中最年輕有活力的前鋒全派上陣後，阿根廷只是換了一個迪馬利亞走，球員體能開始支撐不住，尾段失控的情況又來了。

法國連入兩球，追成平手，比賽進入加時，又要戰至12碼。幸好，阿根廷互射12碼勝出，捧走世界盃。史卡朗尼成為史上第三位贏到美洲盃兼世界盃的主帥，之前兩位所率領的都是巴西。

阿根廷教練史卡朗尼去年贏美洲盃，今年贏世界盃。（Getty Images）

4年前還是阿根廷的助教，後來只被視為「替工」的暫代主帥，史卡朗尼如今為阿根廷足球立下豐功偉績，國家史上第3次贏得世界盃。在兩年間連贏美洲盃及世界盃，史卡朗尼成為阿根廷國家隊史上最成功的教練。

史卡朗尼賽後難忍男兒淚。（Twitter）

今屆世界盃，史卡朗尼有犯過錯，面對過逆境，但他敢於求變，最終為兩代阿根廷足球人圓夢。儘管一路走來不完美，但多少世事能夠完美？

由列當度到甘比亞素，再到馬斯真蘭奴；由奧迪加到華朗，再到列基美；由巴迪斯圖達到基斯普，再到阿古路；阿根廷一路走來星光不盡，每到大賽卻一直失諸交臂、此恨綿綿不盡……因此只要想到這是阿根廷相隔36年的世界盃冠軍，就明白史卡朗尼有多麼了不起。