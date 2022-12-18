美斯初戰世界盃他們還是個孩子　小球迷長大成阿根廷爭冠重要夥伴

世界盃決賽阿根廷決戰法國，5征世界盃決賽周的球王美斯（Lionel Messi），能否一嘗捧起大力神盃夙願，不止是他一個人的事，更大程度上要視乎圍繞他的一眾隊友能否繼續各司其職，為美斯開路。

美斯今年35歲了，決賽周前事先張揚會是他的最後一舞，令他和隊友決心更強。他身邊一眾隊友在他2006年初戰世界盃時，大部分都還是個孩子，坐在電視機旁看他表演，如今已成為輔助他爭冠的重要夥伴。



美斯前線拍檔艾華利斯，2006年前者首戰世界盃時艾華利斯只有6歲。（Getty Images）

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美斯自17歲升上巴塞隆拿一隊，18年來一直身處足球巔峰，維持頂級競技水平。他2006年首戰世界盃，那年他只有19歲。

2006年世界盃，跟在華朗、列基美、基斯普、沙維奧拿一班大哥身邊，陣內還有偶像艾馬和史卡朗尼，8強互射12碼不敵主辦國德國止步。如今大他9年的史卡朗尼已由隊友變成教練，艾馬亦在阿根廷當助教。

2006年的美斯，初生之犢不畏虎。（Getty Images）

美斯與阿根廷被三度被德國擊沉

2010年南非世界盃再遇德國，阿根廷0：4大敗再次8強出局；2014年巴西世界盃，27歲的美斯正值生涯巔峰，球隊發揮平平之下，他幾乎以一人之力領軍殺入決賽，無奈對手又是「宿敵」德國，戰至加時終被葛斯的入球0：1敗陣。

2018世界盃，美斯31歲了，球隊有點青黃不接，曾經摩打腳一樣的馬斯查蘭奴亦垂垂老矣，16強遇上人才濟濟的法國大演入球騷，終以3：4敗陣。隨年齡增長，世界盃夢看似愈來愈遠，他在2022年世界盃決賽周前宣告：「這是我的最後一屆」，多少是要激發起自己和隊友鬥心，有種「不成功便成仁」的氣魄。

有漫畫家繪畫美斯身邊一眾小球迷長大成人，成為他身邊重要夥伴。（Twitter）

2006年他們仍是個孩子

經歷2018年的失意，阿根廷今屆決心大換血，一眾主力大都是20出頭：美斯前線拍檔艾華利斯22歲、拿達路馬天尼斯25歲；中場安素費南迪斯21歲、麥阿里士打23歲、帕拉斯奧斯24歲、迪保羅28歲、帕利迪斯28歲；中堅羅美路24歲、利辛度馬天尼斯23歲；正選門將達米安馬天尼斯年紀大一點，剛好30歲。

這班年輕、當打、有活力的隊友，在美斯2006年初戰世界盃時，大部分還是個孩子，那一年：

安素費南迪斯 5歲

艾華利斯 6歲

麥阿里士打 7歲

利辛度馬天尼斯 7歲

羅美路 8歲

帕拉斯奧斯 8歲

拿達路馬天尼斯 9歲

迪保羅 12歲

達米安馬天尼斯 14歲



10年前，美斯與12歲的艾華利斯（左一）合照。（Twitter）

不難想像，當年這班熱愛足球的小朋友，在電視機旁看着美斯和一班阿根廷英雄出戰世界盃，為他們打氣。早前有漫畫家繪畫一張兩格漫畫，以「忍者龜」經典場面二次創作，上格是美斯身邊拖着4個小朋友迪保羅、帕利迪斯、艾華利斯和羅美路，下格4個小朋友已長大成人，成為美斯身邊重要夥伴。

美斯在球壇縱橫多年，早已成為阿根廷以至南美各國所有小球迷偶像，當中年紀最小的安素費南迪斯，更被揭曾在6年前美斯一度宣布退出國家隊時，寫下一篇情理兼備的長文希望他「收回成命」；22歲的前線拍檔艾華利斯，10年前也曾開心地與偶像美斯合照。

這班昔日小球迷為了跟偶像並肩作戰，努力當上一個好球員，從今屆阿根廷球員落力表現來看，他們都希望為偶像付出一切，美斯成為他們額外動力，幫助對方一圓世界盃冠軍的多年心願。今晚對法國終極一戰，阿根廷無論成敗，美斯身邊一班小夥伴今屆世界盃與偶像之間走過的一趟旅程，絕對是他們畢生難忘的美好回憶。

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