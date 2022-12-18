世界盃後英超即復賽　夏蘭特拍宣傳片演技大爆發　展現可愛一面

世界盃結束後，英超立刻「接力」在聖誕新年假期復賽並開快車，一眾由世界盃歸隊的球星可說沒有時間休息。

不過也有不少例外——曼城前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）代表的挪威未能取得世界盃資格，只能呆呆地在球會特待隊友回歸，英國天空體育趁機邀他拍片宣傳英超復賽，夏蘭特可說是演技大爆發。



曼城一隊足足有16名球員出戰今屆世界盃，多人缺席下，「藍月亮」未有如其他列強般到外地集訓，只在大部份球員出局歸隊後，周六（17日）邀來基羅納友賽，餘下的球員之前一段時間難免寂寞。

天空體育發布的影片中，顯示夏蘭特在曼城訓練場獨自踱步，道：「大家都不在的時候，我很努力的。」然後畫面一轉，是他獨坐在物理治療床上的背影，「有時……會有點悶。」

最有趣的是夏蘭特在門框前，為「假人」穿上奇雲迪布尼的球衣，還與它互動一番，畫面配上他的聲音說：「不騙你說，我很掛念跟大家開玩笑……獨自慶祝入球，感覺真的不一樣。」

然後夏蘭特更展現精湛演技——故事講述他聽到房間內有笑聲，以為隊友已回來，未料他滿懷期待地一打開門，只見電視播着天空體育台的世界盃節目，夏蘭特立刻嘆了口氣，一臉失望地關門離開；他在高爾夫球車上打電話給基亞利殊卻只駁到留言信箱的一幕，同樣惹笑。

夏蘭特最後還戴上了曼城吉祥物之一Moonchester的頭套，「無論如何，希望大家過得還不錯，我很期待再次見到大家。」最後配上「艾寧需要比賽」、「英超回來了」的字句，作為影片結尾。

雖然夏蘭特球風勇悍，但22歲的他場外舉動仍充滿稚氣，無論在多蒙特還是去到曼城後，都很快便憑着直率幽默、大情大性的個性，與隊友成為好朋友，今次天空體育找他拍片，便很好地展現了他重感情和風趣的一面。

「艾寧需要比賽」。（SkySports）

事實上，影片出街之時，曼城已獲大部份出戰世界盃的球員回歸，目前只得代表阿根廷的祖利安艾華利斯需出戰決賽，其餘都已歸隊，而迪布尼和夏蘭特昨日已在對基羅納的友賽中入波，助曼城以2：0贏波。