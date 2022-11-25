英超熱話｜曼聯有意賣盤 傳蘋果公司58億鎊收購 美記者：假新聞
撰文：黎建明
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英超勁旅曼聯周三（23日）向外宣布有意放盤，外界紛紛列出潛在買家，包括英國首富拉傑夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）、以至紅魔名宿碧咸牽頭財團。
可信程度向來備受質疑的英國小報《每日星報》（Daily Star）日前報道，指美國巨企蘋果公司（Apple）有意收購曼聯，引起球迷熱議，不過被美國記者直指為「假新聞」。
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《每日星報》聲稱，「蘋果公司高層有意收購曼聯，而曼聯亦願意降低叫價」，從原先要求的82.5億英鎊天價，下調至較為外界接近估價的58億英鎊。消息出街後，不少曼聯球迷表示歡迎，但亦有球迷持審慎態度。
天空體育（Sky Sports）指已聯絡蘋果公司要求評論事件，他們指出過往從未有科技巨頭收購一支名牌球隊的紀錄，雖以蘋果公司的財力，購買曼聯並不是難事，但是與它們的商業策略並不相符。
美國哥倫比亞電視公司（CBS）體育記者Ben Jacobs在社交媒體上直言，蘋果公司無意收購曼聯，直指他們圖出價的消息為「假新聞」。
蘋果公司近年有意拓展體育直播服務，包括今年宣布與美職聯（MLS）簽下10年合作計劃，透過旗下產品2023年2月的MLS新球季開始直播賽事，《Apple TV》本身亦有轉播美國職棒大聯盟（MLB）等體育比賽。
今年9月美式足球聯盟（NFL）亦宣布，蘋果公司旗下的《Apple Music》將冠名贊助 2023年NFL超級碗半場表演。
從上述例子中可見，蘋果公司雖正增加在體育產業的曝光率和業務範疇，然而主要途徑是透過與體育聯盟本身的合作，而非直接收購一支職業球隊。因此蘋果公司若選擇收購曼聯，實與他們近年在體育產業的策略不符。
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