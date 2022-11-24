碧咸或成曼聯新班主？　格拉沙賣盤萬人迷成潛在買家「最佳拍檔」

擁有英超球會曼聯的格拉沙家族周三（23日）發聲明指有意賣盤，並已委託美國投資銀行作財務諮詢，為轉手作準備。

現為美職聯球會國際邁阿密（Inter Miami CF）班主的曼聯名宿碧咸（David Beckham），據報對參與母會曼聯的收購行動「持開放態度」。



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曼聯班主格拉沙家族終願放手，對很多曼迷而言可謂大大的喜訊。（Getty Images）

格拉沙家族自2005年起入主曼聯，多年來讓球會負債累累，近年成績亦浮浮沉沉，令紅魔球迷多次發起大型示威，並持續進行抗爭行動，要求他們賣盤，讓球會重回正軌。

然而格拉沙家族過往一直無意賣盤，直到多家英國媒體周三（23日）報道指，格拉沙家族現願意聆聽各方報價，並已委託曾協助車路士轉手的美國投資銀行The Raine Group作財務諮詢，為賣盤作認真準備。

恰巧的是，曼聯宿敵利物浦美國班主約翰亨利名下的芬威集團（FSG），早前亦積極放風放盤，難免令人聯想歐洲超級聯賽（歐超聯）去年4月被各大足球監管機構封殺後，令同屬美國班主持有的曼聯和利物浦在失去發財大計而意興闌珊，趁勢獲利套現，拒絕再玩。

「萬人迷」碧咸願意與曼聯潛在買家討論。（Getty Images）

消息一出，外界紛紛猜測曼聯會花落誰家。據英國《泰晤士報》報道，曼聯名宿碧咸亦不排除加入戰團。

《金融時報》報道則指，碧咸與曼聯球迷的密切關係，對潛在買家而言非常吸引，為確保交易順利進行，都希望找碧咸「上船」協助達成協議。昔日已不有少有意收購曼聯的投資者向碧咸埋手，那些交易並未曾真正落實，不過今次隨格拉沙有意出售曼聯，或有望進行。

據報英國富翁拉傑夫有意再次開價收購曼聯。（Getty Images）

除有意找碧咸牽頭的財團外，英國《電訊報》亦列出另一潛在買家，夏天時曾有意收購曼聯的英國首富拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe），準備向格拉沙家族再次開價，然而格拉沙家族或會要價50億鎊以上，未知會否令他再次卻步。

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