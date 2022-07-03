英超︱沙拿新約細節曝光　一原因令35萬英鎊周薪仍無破壞薪酬架構

沙拿以打破利物浦球會紀錄的35萬英鎊周薪續約後，部分合約細節曝光。消息指出，這份看似打破紅軍薪金架構的新合約當中，包含大比重獎金附帶條款，傳媒眼中的天價薪酬，其實需要以表現配合才會得到。



沙拿留隊。（利物浦官方Instgram）

紅軍三叉戟之中的沙迪奧文尼早前轉會拜仁慕尼黑之後，另一射手沙拿的去向一度惹來懷疑。盛傳這位埃及射手向球會開出40萬英鎊周薪的要求，令續約談判整年陷入膠着狀態，甚至傳出會拖至明年6月約滿自由身離隊的消息。近日風向一轉，又有消息指利物浦為免明年人財兩失，定價6000萬英鎊今夏放他走云云。

美國班主約翰亨利治下，紅軍一直維持既定薪酬架構，而且讓外界堅信無意為任何人打破，更令一眾利迷忐忑不安。直到周六（7月2日）晚上，利物浦突然在社交平台上載短片，地點是一個泳池，泳池旁的梳化上放有一件利物浦球衣。

隔一陣子紅軍又再發放一條影片，片中仍是那個泳池，但沙拿突然亮相，躺上梳化透過電話讀着球迷談論有關他續約傳言的留言，然後穿上紅軍新一季球衣，笑着向鏡頭說道：「沙拿留下來了」（Salah Stays！）簡單兩個字，終讓利迷放下一顆心頭大石。然而大家百思不得其解的是，利物浦用什麼條件讓他留下來？

記者Paul Joyce在英國《泰晤士報》報道，30歲的沙拿新合約周薪高達35萬英鎊，打破球會紀錄，並續約至2025年。這個人工水平，遠高於他續約前全隊底薪最高、中堅華基爾雲迪積克的22萬英鎊，對比沙拿原有20萬英鎊周薪，增幅高達75%，卻較他經理人原先要求的40萬英鎊，少5萬英鎊。

「神刁俠」米高愛華士離隊，沙拿續約由新任體育總監獲特（Julian Ward）主理，他日前飛往埃及跟正在當地度假的沙拿見面，完成新約最後細節及簽約。新合約的人工水平，滿足到沙拿追上世界頂級球星的地位，而前線三叉戟之中，利物浦一直優先跟沙拿續長約，尤其在失去文尼後，紅軍為留住埃及之王願意以「盡力延伸」薪酬架構來遷就——這意味利物浦的薪酬架構尚未打被破。

英國《鏡報》指出，「利物浦強調沙拿的新合約結構，符合球會本身的薪酬架構。傳媒標題看到的巨額數字，其實已將基於表現和上陣次數所得的獎金計算在內。」這是利物浦近年一貫政策，主力球星人工看似不及曼聯、曼城等對手，但球員的人工合約之中全數包含按表現獲得的豐厚獎金條款，沙拿深信自己能持續交出好表現，因此同意簽下這份大比重獎金條款的新約。

沙拿自從2017年夏天加盟利物浦，屢次打破球會各項入球紀錄，加盟首季他已經攻入32個聯賽入球，創下38場比賽球季的單季入球紀錄。他累積為紅軍上陣254場，取得156個入球，上季不止以23球與熱刺的孫興慜並列神射手，更以13個助攻當上助攻王。他自信可以持續維持狀態和表現，通過獎金獲得他希望得到的人工水平，與此同時又不用打破紅軍的薪酬架構，可謂一舉兩得。

35萬英鎊估計為沙拿維持現有表現可輕易達到的周薪水平，《利物浦迴聲報》指出，沙拿的最高人工不會超過40萬英鎊。