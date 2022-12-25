世界盃2022回顧｜最令人深刻的淚水——由C朗到三笘薰的五段故事

2022卡塔爾世界盃結束轉眼已近一星期，美斯（Lionel Messi）領阿根廷捧盃的美好故事仍為球迷津津樂道。

世界盃的獨特之處在於即使現代足球如何商業化，在這個為國家榮譽、為個人和團隊而戰的舞台，常可見到平日堅強示人的球星落淚。以下五個球星，今屆都流下令人深刻的眼淚，一起來回顧他們淚水背後的故事。



1. 日本隊：三笘薰的悔恨之淚

三笘薰落淚的一幕令人揪心。（Twitter）

日本隊今屆表現出色，可說是予人最大驚喜的一隊，在「死亡E組」先後擊敗西班牙和德國兩支近代都曾奪世界盃的傳統勁旅，首名出線，兩場熱血表現令全球球迷無不為「藍武士」心折。

進入16強，日本隊上下都希望能突破從未打入8強的宿命，然而與克羅地亞抗衡到互射十二碼，監督森保一採用「球員自決」的方式，希望日本眾將自行承擔射碼的責任。然而南野拓實事後透露，在需要「舉手」的一剎，足足有五秒死寂，南野與三笘薰挺身而出，分別主射第一及第二輪，結果悉數宴客，日本最終在互射十二碼1：3敗予克羅地亞出局，三笘薰賽後受訪時哭成淚人，崩潰泣訴：「本來有信心才主射的，覺得自己好像闖禍了。」他在球員通道在森保人擁抱下飲泣一幕，更是教人心酸。

足球當然是成王敗寇的運動，不存在雖敗猶榮，但三笘薰的眼淚背後，也代表着那種不甘——日本隊的確有能力與列強周旋到底，畢竟克羅地亞上屆是亞軍、今屆也獲季軍，而藍武士只差一點點便能改寫結局。日本隊最終在世界盃排名第9，也反映了他們與8強只是一線之差，下屆絕對有力作更大突破。

2. 葡萄牙：C朗拿度的失意之淚

C朗拿度的畢生夢想，在葡萄牙出局一剎，彷彿當着全球球迷的眼前粉碎。（路透社）

今屆世界盃最多人談論的落淚畫面，必數葡萄牙在16強敗予摩洛哥後，C朗在球員通道崩潰哭泣的一幕，畢竟C朗拿度自年少時便受盡全球球迷關注，無論喜歡他也好、討厭他也罷，他多年來走過的路、如何努力創造各項紀錄、與美斯的競爭、到近月與曼聯反目等等，每個喜歡足球的人都會認識，彼此彷彿一同成長。

而球證鳴完場笛、葡萄牙正式出局那一刻，C朗想贏得世界盃的夢想，彷彿很具體化地在全球數以億計的球迷眼前，狠狠地摔到地上，粉碎了，C朗的表情也變了，他嘗試堅持住不在鏡頭前哭，但一入球員通道還是忍不住，淚如雨下。

世界盃是雲集球員、球隊、球迷夢想的美好幻境，由此衍生大量觸動人心的故事，但最終能圓夢的只有一隊，C朗也是千百個夢碎球員中的其中一個，同時意味着，無論本身有多接近頂峰、花費了多少心血，最想要的往往無法強求。

3. 韓國隊：孫興慜的釋放之淚

孫興慜一向易哭，卻甚少看到他激動至此的一幕。（Getty Images）

孫興慜在世界盃前一個月眼窩骨折，雖然急急做了手術、也去了世界盃，但左眼周圍一直腫脹，也需要戴上碳纖面罩作保護，無可置疑的是這傷患和面罩令他的表現大打折扣。不過，孫興慜畢竟是韓國隊的王牌依舊被寄予厚望，在第二場敗給加納之後，隊友曹圭成變了全球寵兒，但這位隊長卻遭韓國酸民瘋狂攻擊。

頂着如山大的壓力，孫興慜領「太極虎」在小組最後一輪對葡萄牙，陷入絕境，賽前只得1分的他們需天時地利人和才可晉級，未料這天時地利人和真的出現了——孫興慜絕地助攻予黃喜燦，射入反勝葡萄牙的一球；完場後，還要等另邊廂的加納對烏拉圭結束，孫興慜形容是「人生最長的六分鐘」。落實晉級資格一刻，一向易哭的孫興慜激動地將面罩擲地，跪地大哭，將壓力、委屈盡情釋放，場面成為一時佳話。

當然，韓國晉級後很快便已面對現實——遭巴西以4：1大炒，最終在16強球隊中排行最尾，儘管陣中主將受傷患困擾之下，表現已算有交待，但也無法改變韓國防線積弱、球員平均能力和板凳深度不及日本等對手強的事實。4年後若想再進一步，或許必須先更努力，去提升整體水平、增加外流到頂級聯賽的球員數目。

4. 巴西隊：尼馬的無奈之淚

尼馬盡了全力，卻還是得不到想要的結果——這是足球殘酷之處。（路透社）

今屆世界盃，球迷對尼馬的風評好像有所不同——不再是一面倒的「MK」、「屁孩」，這名已30歲的巴西王牌對「森巴兵團」的功能相當顯著，他在陣與不在陣的巴西判若兩隊，一落場便明顯能主宰球隊運作。

尼馬成熟了，可惜足球畢竟不是一人之力便成事，他在8強對克羅地亞，獨力展現優秀技術入球，賺盡掌聲；以為尼馬能以英雄姿態領巴西殺入4強之際，卻遭韌勁更強的克羅地亞反撲，追平、再進入互射十二碼，還未輪到尼馬主射，巴西已然出局。短短半小時間由天堂跌落地獄，這結果當然難以接受，尼馬哭得斷腸——畢竟比起2014年在主場出賽，今屆的巴西人腳彷彿是近年最強、奪冠呼聲最高，最終卻提早出局。

今屆的尼馬與2014年的美斯境況有點相似：自己是有能力的頂級球星，隊友不乏大名球員但表現不似預期，無力感很重。4年後的美加墨世界盃，尼馬還能重來、圓夢嗎？尼馬或許可借鏡今屆的美斯，嘗試用另一種方式，在場內場外驅動隊友為自己而戰。

5. 阿根廷隊：迪馬利亞的無名英雄之淚

一場決賽，讓迪馬利亞哭了很多遍。（Getty Images）

阿根廷奪冠，美斯沒有如預期般激動落淚，倒是另一大功臣迪馬利亞哭了很多次：由自己攻入第一球後他已難忍淚水，然後被換出坐在後備席、目睹球隊被追和而自己未能在場上協助反擊，又擔心得滿眶眼淚。到互射十二碼結束、阿根廷終於登頂一剎，他終於落下喜悅的眼淚。迪馬利亞用眼淚展現了自己在這場決賽的所有情緒起伏，也最具體地說明了世界盃到底是一種怎樣的存在，足以令人完全無法壓抑自己。

美斯贏得的國際賽榮譽中，通通有迪馬利亞的腳印。（Getty Images）

世界盃時，所有鎂光燈都集中在美斯身上，又或是他身邊已因心臟問題被迫退役的阿古路，但一向默默努力的迪馬利亞，其實也是美斯的守護天使——也許與美斯年紀相彷的他，不像同隊其他美斯「小球迷」般著迷地、全心地為偶像而戰，而是更大程度希望為自己、為國家掙得足壇最高榮譽。

去年美洲國家盃決賽，正是由他一箭定江山令阿根廷奪冠、讓美斯捧得第一座國際大賽獎盃，追溯至2008年的奧運男足決賽，同樣由他射入致勝球，為阿根廷、也讓美斯贏得第一座國家隊冠軍。

他的眼淚不是最耀眼，卻絕對值得球迷記住。