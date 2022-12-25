世界盃2022回顧｜最令人深刻的淚水——由C朗到三笘薰的五段故事

撰文：高詩琦
出版：更新：

2022卡塔爾世界盃結束轉眼已近一星期，美斯（Lionel Messi）領阿根廷捧盃的美好故事仍為球迷津津樂道。
世界盃的獨特之處在於即使現代足球如何商業化，在這個為國家榮譽、為個人和團隊而戰的舞台，常可見到平日堅強示人的球星落淚。以下五個球星，今屆都流下令人深刻的眼淚，一起來回顧他們淚水背後的故事。

1. 日本隊：三笘薰的悔恨之淚

三笘薰落淚的一幕令人揪心。（Twitter）

日本隊今屆表現出色，可說是予人最大驚喜的一隊，在「死亡E組」先後擊敗西班牙和德國兩支近代都曾奪世界盃的傳統勁旅，首名出線，兩場熱血表現令全球球迷無不為「藍武士」心折。

進入16強，日本隊上下都希望能突破從未打入8強的宿命，然而與克羅地亞抗衡到互射十二碼，監督森保一採用「球員自決」的方式，希望日本眾將自行承擔射碼的責任。然而南野拓實事後透露，在需要「舉手」的一剎，足足有五秒死寂，南野與三笘薰挺身而出，分別主射第一及第二輪，結果悉數宴客，日本最終在互射十二碼1：3敗予克羅地亞出局，三笘薰賽後受訪時哭成淚人，崩潰泣訴：「本來有信心才主射的，覺得自己好像闖禍了。」他在球員通道在森保人擁抱下飲泣一幕，更是教人心酸。

足球當然是成王敗寇的運動，不存在雖敗猶榮，但三笘薰的眼淚背後，也代表着那種不甘——日本隊的確有能力與列強周旋到底，畢竟克羅地亞上屆是亞軍、今屆也獲季軍，而藍武士只差一點點便能改寫結局。日本隊最終在世界盃排名第9，也反映了他們與8強只是一線之差，下屆絕對有力作更大突破。

世界盃2022｜日本後備奇兵變出局罪人　三笘薰崩潰痛哭：我闖禍了世界盃︱日本負克羅地亞出局虐心一幕　森保一抱緊處理心碎三笘薰世界盃｜田中碧三笘薰成日本隊人氣CP　一句「我愛你」引逾萬讚好

2. 葡萄牙：C朗拿度的失意之淚

C朗拿度的畢生夢想，在葡萄牙出局一剎，彷彿當着全球球迷的眼前粉碎。（路透社）

今屆世界盃最多人談論的落淚畫面，必數葡萄牙在16強敗予摩洛哥後，C朗在球員通道崩潰哭泣的一幕，畢竟C朗拿度自年少時便受盡全球球迷關注，無論喜歡他也好、討厭他也罷，他多年來走過的路、如何努力創造各項紀錄、與美斯的競爭、到近月與曼聯反目等等，每個喜歡足球的人都會認識，彼此彷彿一同成長。

而球證鳴完場笛、葡萄牙正式出局那一刻，C朗想贏得世界盃的夢想，彷彿很具體化地在全球數以億計的球迷眼前，狠狠地摔到地上，粉碎了，C朗的表情也變了，他嘗試堅持住不在鏡頭前哭，但一入球員通道還是忍不住，淚如雨下。

世界盃是雲集球員、球隊、球迷夢想的美好幻境，由此衍生大量觸動人心的故事，但最終能圓夢的只有一隊，C朗也是千百個夢碎球員中的其中一個，同時意味着，無論本身有多接近頂峰、花費了多少心血，最想要的往往無法強求。

世界盃2022｜C朗球員通道獨自痛哭　爭議聲中正選變後備仍然搏盡世界盃︱C朗為何一沉百踩？性格決定命運　葡萄牙球王一夜墮凡間世界盃｜嚴選分組賽五大失準神鋒　C朗高票入圍利物浦射手淪水貨

3. 韓國隊：孫興慜的釋放之淚

孫興慜一向易哭，卻甚少看到他激動至此的一幕。（Getty Images）

孫興慜在世界盃前一個月眼窩骨折，雖然急急做了手術、也去了世界盃，但左眼周圍一直腫脹，也需要戴上碳纖面罩作保護，無可置疑的是這傷患和面罩令他的表現大打折扣。不過，孫興慜畢竟是韓國隊的王牌依舊被寄予厚望，在第二場敗給加納之後，隊友曹圭成變了全球寵兒，但這位隊長卻遭韓國酸民瘋狂攻擊。

頂着如山大的壓力，孫興慜領「太極虎」在小組最後一輪對葡萄牙，陷入絕境，賽前只得1分的他們需天時地利人和才可晉級，未料這天時地利人和真的出現了——孫興慜絕地助攻予黃喜燦，射入反勝葡萄牙的一球；完場後，還要等另邊廂的加納對烏拉圭結束，孫興慜形容是「人生最長的六分鐘」。落實晉級資格一刻，一向易哭的孫興慜激動地將面罩擲地，跪地大哭，將壓力、委屈盡情釋放，場面成為一時佳話。

當然，韓國晉級後很快便已面對現實——遭巴西以4：1大炒，最終在16強球隊中排行最尾，儘管陣中主將受傷患困擾之下，表現已算有交待，但也無法改變韓國防線積弱、球員平均能力和板凳深度不及日本等對手強的事實。4年後若想再進一步，或許必須先更努力，去提升整體水平、增加外流到頂級聯賽的球員數目。

世界盃2022｜韓國戲劇性大逃脫過關　孫興慜激動淚崩變喊包世界盃｜韓國隊獲千人逼爆機場迎接　孫興慜上屆遭掟雞蛋嚴陣以待世界盃加納挫韓國職員趁孫興慜落淚自拍乞人憎　助教窩心舉動抵讚

4. 巴西隊：尼馬的無奈之淚

尼馬盡了全力，卻還是得不到想要的結果——這是足球殘酷之處。（路透社）

今屆世界盃，球迷對尼馬的風評好像有所不同——不再是一面倒的「MK」、「屁孩」，這名已30歲的巴西王牌對「森巴兵團」的功能相當顯著，他在陣與不在陣的巴西判若兩隊，一落場便明顯能主宰球隊運作。

尼馬成熟了，可惜足球畢竟不是一人之力便成事，他在8強對克羅地亞，獨力展現優秀技術入球，賺盡掌聲；以為尼馬能以英雄姿態領巴西殺入4強之際，卻遭韌勁更強的克羅地亞反撲，追平、再進入互射十二碼，還未輪到尼馬主射，巴西已然出局。短短半小時間由天堂跌落地獄，這結果當然難以接受，尼馬哭得斷腸——畢竟比起2014年在主場出賽，今屆的巴西人腳彷彿是近年最強、奪冠呼聲最高，最終卻提早出局。

今屆的尼馬與2014年的美斯境況有點相似：自己是有能力的頂級球星，隊友不乏大名球員但表現不似預期，無力感很重。4年後的美加墨世界盃，尼馬還能重來、圓夢嗎？尼馬或許可借鏡今屆的美斯，嘗試用另一種方式，在場內場外驅動隊友為自己而戰。

世界盃︱巴西巨星尼馬11分鐘天堂變地獄　克羅地亞球員兒子送安慰世界盃︱巴西尼馬棄絕世美女　九任前度顏值逆天長伴身邊只有她世界盃︱巴西球王比利長文安慰尼馬　豪言：「你的傳奇遠遠未完」

5. 阿根廷隊：迪馬利亞的無名英雄之淚

一場決賽，讓迪馬利亞哭了很多遍。（Getty Images）

阿根廷奪冠，美斯沒有如預期般激動落淚，倒是另一大功臣迪馬利亞哭了很多次：由自己攻入第一球後他已難忍淚水，然後被換出坐在後備席、目睹球隊被追和而自己未能在場上協助反擊，又擔心得滿眶眼淚。到互射十二碼結束、阿根廷終於登頂一剎，他終於落下喜悅的眼淚。迪馬利亞用眼淚展現了自己在這場決賽的所有情緒起伏，也最具體地說明了世界盃到底是一種怎樣的存在，足以令人完全無法壓抑自己。

世界盃決賽｜迪馬利亞復任正選獻一傳一射　後備席經歷高低起跌世界盃︱美斯極樂C朗落寞一個決定成生涯分野　4個烤肉爐成就球王
美斯贏得的國際賽榮譽中，通通有迪馬利亞的腳印。（Getty Images）

世界盃時，所有鎂光燈都集中在美斯身上，又或是他身邊已因心臟問題被迫退役的阿古路，但一向默默努力的迪馬利亞，其實也是美斯的守護天使——也許與美斯年紀相彷的他，不像同隊其他美斯「小球迷」般著迷地、全心地為偶像而戰，而是更大程度希望為自己、為國家掙得足壇最高榮譽。

去年美洲國家盃決賽，正是由他一箭定江山令阿根廷奪冠、讓美斯捧得第一座國際大賽獎盃，追溯至2008年的奧運男足決賽，同樣由他射入致勝球，為阿根廷、也讓美斯贏得第一座國家隊冠軍。

他的眼淚不是最耀眼，卻絕對值得球迷記住。

世界盃｜波蘭神鋒利雲度夫斯基一生為一個入球　不甘做世界盃過客美斯罕有出IG Story犯大錯　球王嫂安東莉娜性感紅短裙火熱迎聖誕球王比利女兒上載病床相擁合照　影片揭悲哀真相 ︱足球熱話世界盃｜「美斯特別版」啤酒贈阿根廷球迷　百威找數打贏公關戰廣東省運會U15假波案　16人受罰局長遭免職　中紀委：煞住踢假球高級組銀牌︱傑志贈理文四蛋入決賽　39歲黃洋完成給自己的考驗阿根廷門將失控式慶祝　回歸英超後或有餘波　艾馬利：要同佢傾傾英超｜馬天尼斯能否及時鬥森林成疑　坦赫格警告勿「玩創個心」世界盃｜法國球迷聯署抗議要求重賽　球證現身反擊轟雙重標準英超｜加雲菲臘斯戰畢世盃離奇無態　哥迪奧拿：我都唔知點解中超｜茹子楠金球一箭定江山做功臣　領梅州客家主場報捷香港網球賽｜吳易昺淘汰三屆大滿貫華連卡　希望大家支持亞洲球手迪利阿里遭比錫達斯球迷狂噓　正選僅29分鐘被換走後球隊反敗為勝
C朗拿度
孫興慜（Son Heung min）
迪馬利亞
尼馬
世界盃
2022年卡塔爾世界盃
足球
2022年回顧