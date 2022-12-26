世界盃｜C朗與曹圭成衝突另有內情？保羅賓圖：葡萄牙用他做煙幕

在剛結束的卡塔爾世界盃，分組賽時H組最後一輪葡萄牙對韓國的賽事中，C朗中途被換出，他與韓國前鋒曹圭成口角一幕引來熱話。

當時執教韓國、也做過葡萄牙主帥的保羅賓圖講起此事時，提出截然不同的看法。



保羅賓圖在世界盃結束後功成身退，離開執教4年的韓國隊，曾在2010至14年間做葡萄牙領隊的他返回葡國後，接受當地媒體《紀錄報》訪問時，談及今屆世界盃分組賽領韓國對舊東家葡萄牙期間，C朗被調離場期間與曹圭成的爭執。

世界盃分組賽階段，葡萄牙在對韓國一戰將C朗調離場，當時曹圭成與C朗曾有口角。（美聯社）

賽事踢到65分鐘，C朗被換出，曹圭成趨前向對方揚手說話，C朗則顯得頗為不滿，豎起手指放口前示意曹「收聲」。當時葡萄牙媒體指，C朗因不滿自己被換出，而向時任主帥山度士說出了「冒犯性的語言」，之後C朗否認，指當時曹圭成催他快點離場，但認為對方無權這樣做；主帥費蘭度山度士則指，C朗生氣不是因為被換走，是因為曹出言侮辱。

然而，保羅賓圖的看法截然不同：「當時我在後備席，在C朗離場時，我向他說了一些話，對於我的球員（曹圭成），我不覺得他有做過什麼。」

C朗事後稱自己被曹圭成催促他快點離場，但他認為對方無權這樣做，「我叫他收聲」。（美聯社）

「其實圍繞這件事發生的一切，是那位韓國球員（指曹圭成）被（葡萄牙隊）用來掩蓋其他不好看的事。」

「發生了的那些事與我們無關，但利用別人來解釋自己的行為，不是一個誠實的舉動，我認為這樣做不太道德、不正確，更不好看。」

世界盃期間，屢次傳出山度士將C朗列為後備，令兩人關係惡化，不過兩人每次都迅速否認，並強調球隊團結，C朗也樂意以此角色支持球隊；山度士也曾遭C朗女友在社交媒體公開批評，世界盃結束後不久，這位老帥便遭辭退。

保羅賓圖曾執教葡萄牙國家隊4年，期間一直與C朗合作。（Getty Images）

賓圖談舊部C朗：萬事皆有終結

保羅賓圖也就C朗的現況評價，對於這位曾在國家隊合作的巨星，賓圖道：「有一件事對我來說是很清晰的：現在的葡萄牙隊已沒有數年前那麼依賴C朗了，每個在球壇工作的人都能看得出來。

「單從才能而言，C朗是最好的一個，畢竟我有教過他，他對葡萄牙足球以至國家的貢獻是無人能及的，然而萬事皆有終結，而在何時、以什麼方式結束，則是個人選擇了。」

講到自己為何離開韓國隊，他則稱自己希望獲得4年的新合約，「我覺得只有一個長期的計劃才值得做下去，由2022年到2026年、由亞洲盃教到再一次的世界盃。」不過，韓國足總認為即使續約4年，賓圖不一定可以重現一次今屆的表現，而且在今年9月決定不續約之時，輿論對賓圖的評價並不好，終致雙方無法繼續合作。